Steže se obruč oko malih iznajmljivača, Hrvati se neće još dugo ovako bogatiti na rentanju

U Hrvatskoj su vlasti pod pritiskom da se ljudima koji zarađuju na iznajmljivanju poveća porez na dohodak, a iz Bruxellesa ide inicijativa da se od turista koji unajmljuju smještaj preko internetskih platformi naplaćuje PDV. Na valu borbe protiv masovnog turizma zajahala je i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), koja je obnovila stari zahtjev za smanjenje poreznog opterećenja na plaće dodatkom da se novac za to smanjenje namakne jačim oporezivanjem privatnog najma u turizmu. Ista organizacija i ljudi koji su do prije nekoliko tjedana grmjeli i protiv poreza na ekstraprofit velikih kompanija te navodili brojne razloge zašto bi on bio loš, sada predlaže da se pojača porezni pritisak na stotinu tisuća privatnih iznajmljivača, za koje se procjenjuje da godišnje zavrte blizu dvije milijarde eura. HUP smatra da bi se dohodak od iznajmljivanja stanova i apartmana turistima trebao oporezivati 10 posto, kolika je stopa na sve oblike dohotka od kapitala. Paušalisti iznajmljivači bi, prema tom prijedlogu, morali platiti 15 puta više poreza nego što ga plaćaju do sada. Mnogi od njih do svojih gostiju dolaze uz pomoć platformi.