STEM Learning Network – mjesečni kalendar aktivnosti za rujan 2025.

Projekt STEM Learning Network (SF.2.4.06.04.0081) započeo je s provedbom 20. ožujka 2025., a trajat će 24 mjeseca, do 20. ožujka 2027. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 297.555,55 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 295.480,70 eura, a iznos EU sufinanciranja 251.158,59 eura.
Partneri na projektu su: Krugovi, centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište Algebra Bernays, Osnovna škola Hvar, Osnovna škola Pirovac, Osnovna škola Jakova Gotovca i Osnovna škola Mladost.
Projekt se provodi na području Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, i Grada Zagreba.
Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta planirano je održavanje 240 STEM radionica sa sljedećim temama: STEAM matematika, Astronomija, Biologija i ekologija mora i GIS edukativne radionice, zatim organiziranje 24 STEM manifestacije, edukacije za zaposlenike/volontere OCD-a i partnerskih odgojno-obrazovnih institucija, studijski posjet inozemnoj organizaciji i pohađanje nacionalnih sajmova/konferencija.
Mjesečni kalendar događanja za rujan 2025. uključuje sljedeće aktivnosti:
|Aktivnost 3.2. Promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima
|DATUM ODRŽAVANJA
|VRIJEME ODRŽAVANJA
|PROGRAM STEM RADIONICA
|NAZIV STEM RADIONICE
|MJESTO ODRŽAVANJA
|24.09.25
|16:00-17:30
|STEAM Matematika
|Radionica LEGO WeDo u akciji
|Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana E
|24.09.25
|17:30-19:00
|STEAM Matematika
|Radionica LEGO WeDo u akciji
|Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana E
|25.09.25
|17:00-18:30
|STEAM Matematika
|Radionica LEGO WeDo u akciji
|Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana F
|10.09.25
|18:00 - 19:30
|STEAM Matematika
|Robot – znanstveni istraživač
|Wisdom Tree obrazovni centar, Milivoja Matošeca 3a, Zagreb
|11.09.25
|18:00 - 19:30
|STEAM Matematika
|Senzori u akciji
|Wisdom Tree obrazovni centar, Milivoja Matošeca 3a, Zagreb
|12.09.25
|18:00 - 19:30
|STEAM Matematika
|Izgradimo spasilački uređaj
|Wisdom Tree obrazovni centar, Milivoja Matošeca 3a, Zagreb
|26.09.25
|16:00-17:30
|GIS edukativne radionice
|Promatramo Zemlju iz svemira
|Školska knjiga d.d., Ulica Tolstojeva 32, Split
|26.09.25
|18:00-19:30
|GIS edukativne radionice
|Promatramo Zemlju iz svemira
|Školska knjiga d.d., Ulica Tolstojeva 32, Split
|28.09.25
|18:00-19:30
|GIS edukativne radionice
|Promatramo Zemlju iz svemira
|Školska knjiga d.d., Ulica Tolstojeva 32, Split
|24.09.25
|16:00-17:30
|Biologija i ekologija mora
|Znanstvena istraga pod morem - ispod ljuske
|Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana D
|24.09.25
|17:30-19:00
|Biologija i ekologija mora
|Znanstvena istraga pod morem - ispod ljuske
|Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana D
|24.09.25
|16:00-17:30
|Radionice astronomije
|Sunčev sustav
|Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana F
|24.09.25
|17:30-19:00
|Radionice astronomije
|Sunčev sustav
|Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana F
Programi STEM radionica usmjereni su prema djeci osnovnoškolskog obrazovanja od 1. do 8. razreda osnovne škole. Sudjelovanje na STEM radionicama je besplatno za sve sudionike.
Za sudjelovanje u STEM radionicama potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa te suglasnost roditelja/skrbnika. Navedeni dokumenti, način prijave i kratki opis STEM radionica se nalaze na sljedećim mrežnim stranicama:
https://institutspartak.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/
https://krugovi.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/
|Aktivnost 4. Promocija STEM područja na javnim mjestima
|DATUM ODRŽAVANJA
|VRIJEME ODRŽAVANJA
|AKTIVNOST
|MJESTO ODRŽAVANJA
|11.09.2025.
|10:00:00 AM
|STEM manifestacija
|Muzej grada Šibenika, Ul. Gradska vrata 3, Šibenik
|19.09.25
|10:00:00 AM
|STEM manifestacija
|Narodna knjižnica i čitaona Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko
Sudjelovanje na STEM manifestaciji je besplatno za sve sudionike.
Kontakt za više informacija:
Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak
Ulica 8. udarne dalmatinske brigade 40, 22000 Šibenik
E-mail: ispartak.stem@gmail.com
Telefon: 099/190-3083, 022/493-165