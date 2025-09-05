STEM Learning Network – mjesečni kalendar aktivnosti za rujan 2025.

Projekt STEM Learning Network (SF.2.4.06.04.0081) započeo je s provedbom 20. ožujka 2025., a trajat će 24 mjeseca, do 20. ožujka 2027. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 297.555,55 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 295.480,70 eura, a iznos EU sufinanciranja 251.158,59 eura.

Partneri na projektu su: Krugovi, centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište Algebra Bernays, Osnovna škola Hvar, Osnovna škola Pirovac, Osnovna škola Jakova Gotovca i Osnovna škola Mladost.

Projekt se provodi na području Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, i Grada Zagreba.

Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta planirano je održavanje 240 STEM radionica sa sljedećim temama: STEAM matematika, Astronomija, Biologija i ekologija mora i GIS edukativne radionice, zatim organiziranje 24 STEM manifestacije, edukacije za zaposlenike/volontere OCD-a i partnerskih odgojno-obrazovnih institucija, studijski posjet inozemnoj organizaciji i pohađanje nacionalnih sajmova/konferencija.

Za više informacija posjetite esf.hr.

Mjesečni kalendar događanja za rujan 2025. uključuje sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 3.2. Promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima DATUM ODRŽAVANJA VRIJEME ODRŽAVANJA PROGRAM STEM RADIONICA NAZIV STEM RADIONICE MJESTO ODRŽAVANJA 24.09.25 16:00-17:30 STEAM Matematika Radionica LEGO WeDo u akciji Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana E 24.09.25 17:30-19:00 STEAM Matematika Radionica LEGO WeDo u akciji Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana E 25.09.25 17:00-18:30 STEAM Matematika Radionica LEGO WeDo u akciji Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana F 10.09.25 18:00 - 19:30 STEAM Matematika Robot – znanstveni istraživač Wisdom Tree obrazovni centar, Milivoja Matošeca 3a, Zagreb 11.09.25 18:00 - 19:30 STEAM Matematika Senzori u akciji Wisdom Tree obrazovni centar, Milivoja Matošeca 3a, Zagreb 12.09.25 18:00 - 19:30 STEAM Matematika Izgradimo spasilački uređaj Wisdom Tree obrazovni centar, Milivoja Matošeca 3a, Zagreb 26.09.25 16:00-17:30 GIS edukativne radionice Promatramo Zemlju iz svemira Školska knjiga d.d., Ulica Tolstojeva 32, Split 26.09.25 18:00-19:30 GIS edukativne radionice Promatramo Zemlju iz svemira Školska knjiga d.d., Ulica Tolstojeva 32, Split 28.09.25 18:00-19:30 GIS edukativne radionice Promatramo Zemlju iz svemira Školska knjiga d.d., Ulica Tolstojeva 32, Split 24.09.25 16:00-17:30 Biologija i ekologija mora Znanstvena istraga pod morem - ispod ljuske Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana D 24.09.25 17:30-19:00 Biologija i ekologija mora Znanstvena istraga pod morem - ispod ljuske Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana D 24.09.25 16:00-17:30 Radionice astronomije Sunčev sustav Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana F 24.09.25 17:30-19:00 Radionice astronomije Sunčev sustav Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, dvorana F

Programi STEM radionica usmjereni su prema djeci osnovnoškolskog obrazovanja od 1. do 8. razreda osnovne škole. Sudjelovanje na STEM radionicama je besplatno za sve sudionike.

Za sudjelovanje u STEM radionicama potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa te suglasnost roditelja/skrbnika. Navedeni dokumenti, način prijave i kratki opis STEM radionica se nalaze na sljedećim mrežnim stranicama:

https://institutspartak.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/

https://krugovi.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/

Aktivnost 4. Promocija STEM područja na javnim mjestima DATUM ODRŽAVANJA VRIJEME ODRŽAVANJA AKTIVNOST MJESTO ODRŽAVANJA 11.09.2025. 10:00:00 AM STEM manifestacija Muzej grada Šibenika, Ul. Gradska vrata 3, Šibenik 19.09.25 10:00:00 AM STEM manifestacija Narodna knjižnica i čitaona Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko

Sudjelovanje na STEM manifestaciji je besplatno za sve sudionike.

Kontakt za više informacija:

Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak

Ulica 8. udarne dalmatinske brigade 40, 22000 Šibenik

E-mail: ispartak.stem@gmail.com

Telefon: 099/190-3083, 022/493-165