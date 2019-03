Stari saziv DSV-a držao korumpiranog suca na plaći

Novi predsjednik Državnog sudbenog vijeća je Darko Milković, sudac Građanskog odjela Vrhovnog suda, dok je njegova zamjenica sutkinja Vrhovnog suda Gordana Jalšovečki. Imenovani su jučer na konstituirajućoj sjednici novog sastava DSV-a, priopćeno je s Vrhovnog suda. Prethodno su novoizabrani članovi DSV-a pred predsjednikom Vrhovnog suda Đurom Sessom položili prisegu u nazočnosti ministra Dražena Bošnjakovića, članova bivšeg saziva DSV-a, predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca i sudaca Vrhovnog suda.

U novom sastavu DSV-a na izborima 31. siječnja, uz dvoje čelnika iz reda sudaca Vrhovnog suda, izabrani su još iz reda vrhovnih sudova Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda, iz reda županijskih sudova Lidija Vidjak (ŽS u Zagrebu), ponovno Neven Cambi (ŽS u Splitu) i Anton Dominko (ŽS u Bjelovaru) te iz reda općinskih sudova Goran Goluža (Općinski građanski sud u Zagrebu). Iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti imenovani su prof. dr. sc. Mario Vinković s Pravnog fakulteta u Osijeku i ponovno prof. dr. sc. Igor Gliha, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dvojici članova DSV-a iz reda saborskih zastupnika, Orsatu Miljeniću i Željku Lackoviću, mandat istječe potkraj 2020.

U posljednjoj odluci bivši saziv DSV-a prekjučer je ponovno odlučivao o kandidaturi sutkinje Županijskog suda u Zagrebu Slavice Garac za Vrhovni sud i većinom glasova odlučili su da neće tražiti od SOA-e dopunu sigurnosnog izvješća, a temeljem postojećeg zaključili su kako kod sutkinje postoji sigurnosna zapreka te stoga nije imenovana sutkinjom Vrhovnog suda. Iako nije prošla sigurnosnu provjeru, ostaje županijska sutkinja. DSV je prije isteka mandata razriješio dužnosti općinskog suca u Splitu Roberta Pešutića, i to od 28. veljače iako su ga trebali razriješiti čim je 14. studenoga 2017. pravomoćno osuđen na tri i pol godine zatvora. To je još jedna sporna odluka. Pogodovali su sucu osuđenom za mito jer je još 15 mjeseci pod suspenzijom primao pola plaće! To što se obratio Ustavnom sudu po zakonu nije prepreka za razrješenje, a tužba mu je odbijena 31. siječnja 2019.

