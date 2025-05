Stara snimka Tuđmana iz arhive ITN-a: 'We shall fight and defend Croatia'

- Borit ćemo se i obraniti Hrvatsku. I nadam se da će se Europa probuditi - govori na engleskom jeziku prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman 20. rujna 1991., snimljen u obilasku ratišta u zapadnoj Slavoniji, prikazan u televizijskom dnevniku britanske postaje ITN, koja je upravo ovih dana na YouTubeu objavila vjerojatno sve TV-priloge iz svoje arhive koji se tiču početka rata u Hrvatskoj. Pregledali smo taj skoro pa dvosatni materijal, prvi smo to učinili od hrvatskih medija nakon objavljivanja tog materijala iz ITN-ove arhive, i možemo reći da je ovih par sekundi TV-priloga emitiranog 20. rujna 1991. dragocjen, povijesni televizijski materijal iz Domovinskog rata.

Tih je dana ITN puno izvještavao o kretanju kolone tenkova JNA i drugog naoružanja iz Beograda prema Hrvatskoj. Novinar ITN-a u Beogradu, Michael Nicholson, opisuje kako je upravo gledao “najveću mobilizaciju vojske i naoružanja od II. svjetskog rata”. Nakon priloga ITN-ova novinara iz Šida i u Borova Sela, slijedi prilog drugog novinara o tome kako je hrvatski predsjednik Franjo Tuđman toga dana obišao prve linije bojišta u zapadnoj Slavoniji, gdje hrvatski branitelji pokušavaju spriječiti srpske paravojne postrojbe i JNA u presijecanju autoputa Zagreb-Beograd.

“I sâm odjeven u maskirnu uniformu, rekao im je da je rat započeo i da moraju braniti svoju zemlju”, govori novinar u prilogu o Tuđmanovu obilasku pripadnika Zbora narodne garde i Ministarstva unutarnjih poslova na prvim linijama bojišnice. I potom slijedi kratka Tuđmanova izjava na engleskom:

- We shall fight and defend Croatia. And I hope that Europe would wake up - govori Tuđman, pored kojega sjedi ministar obrane Gojko Šušak, također u uniformi. Kamera snima i šefa Tuđmanova osiguranja Matu Laušića, preminulog prije desetak dana.

Dan nakon tog priloga, 21. rujna 1991., ITN nastavlja pratiti gdje se razmještaju tenkovi iz konvoja koji je krenuo iz Beograda, a u prilogu se vide snimke ukopavanja tenkova oko Vukovara. Sav ovaj video-materijal iz arhive ITN-a objavljen je prije pet dana na YouTubeu pod nazivom “Battle of Vukovar Footage | 'Croatia's Stalingrad' | Croatian War of Independence Documentary (1991)”. U rujnu prošle godine iz arhive ITN-a objavljene su slične snimke i TV-prilozi koji se tiču opsade Dubrovnika, o čemu smo tada također izvijestili.

Ovaj sada materijal iz ITN-ove arhive sadrži i priloge koji su emitirani na britanskoj televiziji u doba opsade vojarni JNA u Zagrebu. Tu su i mnogi potresni prilozi iz Osijeka i Karlovca, iz Petrinje i Pakraca, ali najpotresniji su prilozi iz Vukovara. Novinari ITN-a intenzivno su pratili pokušaje ulaska konvoja medicinske i humanitarne pomoći u grad pod opsadom. Pratili su te pokušaje s obje strane, i iz Nuštra, među hrvatskim braniteljima, i iz Negoslavaca, među jedinicama JNA koje su razarale Vukovar.

Miša Vasić, kojeg ITN predstavlja kao jednog od rijetkih neovisnih novinara u Srbiji, govori u kameru kako je Vukovar već tada, početkom listopada 1991., postao neka vrsta Galipolja za rezerviste iz Srbije koji ginu u velikom broju, premda JNA ne otkriva broj žrtava. Novinar ITN-a objašnjava kako su ruševine Vukovara za Hrvate postale simbol sposobnosti njihovih vojnika da se odupru moći jugoslavenske vojske. Zanimljiv je i prilog iz Beograda, koji govori o blaženom neznanju Beograđana o okrutnom ratu koji se vodi na udaljenosti tek 130 kilometara. Tu je i prilog o ranjavanju ITN-ova novinara iz snajperskog hica s hrvatskih linija obrane dok su novinarske ekipe pratile i snimale pripadnike JNA 15. studenog 1991. kako probijaju obranu grada na vukovarskom Sajmištu. Toga dana ITN-ova kamera snima poznatu snimku u kojoj vojnik JNA puca na toranj crkve, kao i drugu poznatu snimku odvođenja vukovarskog civila Slavka Batika, čiji su posmrtni ostaci identificirani tek nedavno, početkom travnja ove godine.

Tu je i ITN-ov prilog koji je snimio novinar Gaby Ardo kad se godinu dana nakon početka opsade grada, krajem kolovoza 1992., vratio u Vukovar. - Mi smo prisiljeni da uzimamo ustaške kuće jer su oni opljačkali, zapalili i srušili naše kuće. I ja i svi mi moramo tako da učinimo - govori jedan sugovornik, Srbin iz nekog drugog dijela Hrvatske koji se nakon pada Vukovara skrasio u tom razrušenom gradu kao izbjeglica. U drugoj njegovoj izjavi, on govori kako međunarodna zajednica ima iskrivljenu sliku o Srbima kao agresorima i najodgovornijoj strani za rat prilikom raspada Jugoslavije.

- Koliko god svjetska zajednica vrši pritisak na nas, mi Srbi nismo zao narod. Mi možemo lako da sjednemo i razgovaramo. Ali drugi narodi ne žele to jer imaju jako veliku podršku iz zapadne Europe, iz Amerike, iz Australije, iz islama i tako - kaže. Još jednu reportažu iz okupiranog Vukovara ITN je emitirao 22. rujna 1992., što je također u ovom video-materijalu izvučenom iz ITN-ove arhive.

Neki prilozi, gledani iz današnje perspektive, jako podsjećaju i na neke aspekte današnjeg rata na tlu Europe, ruskog rata u Ukrajini, koji se pokušava zaustaviti primirjem ili mirovnim sporazumom, ali to odbija agresorska strana, Rusija, koja ima osjećaj da je snažnija na bojištu, dok Ukrajina danas ima dojam da mora žrtvovati dio svog teritorija kao cijenu za postizanje primirja. “Srbi su presjekli Hrvatsku napola i kontroliraju skoro trećinu zemlje, a Hrvati strahuju da je to trajna promjena na karti, da će to biti ispregovarano van iz njihova teritorija kao cijena mira”, govori jedan ITN-ov prilog od 15. rujna.

U televizijskom dnevniku ITN-a 19. rujna 1991., dok JNA pokreće vojnu kolonu iz Beograda prema Hrvatskoj, na mirovnoj konferenciji u Haagu predstavnik Srbije, potpisan u prilogu kao V. Jovanović, ovim riječima odbija prijedlog Europske zajednice o raspoređivanju stranih mirovnih snaga: “U tradiciji Srbije nije da imamo simpatije prema stranoj vojnoj prisutnosti u našoj zemlji i zbog tog razloga nemamo simpatije za takav prijedlog”.

ITN-ov prilog nakon toga pušta izjavu Zvonimira Šeparovića, ministra vanjskih poslova Hrvatske koja je, kaže novinar, žrtva bombardiranja i traži pomoć Europske zajednice. - Da pošalju snage za čuvanje mira i, ako je moguće, snage za stvaranje mira. Znamo da to nije lako - govori Šeparović. ITN 16. listopada 1991. donosi priču o britanskom dragovoljcu koji se pridružio obrani Hrvatske. Snimili su ga u Vinkovcima, zajedno s još jednim britanskim, jednim austrijskim, jednim finskim i jednim francuskim državljaninom koji su odjenuli odore hrvatskih branitelja. - Ovo nije samo jedan od onih balkanskih ratova. Ovo nije samo jedna od onih slavenskih svađa. Ovo je borba jednog naroda za neovisnost. Mislim, ovdje se stvara povijest - govori u tom prilogu dragovoljac Danny Kingston.