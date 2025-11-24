Srušili joj snjegovića, a ona otišla po pištolj i zapucala? Policija pretragom kuće prošla još oružja

Sisaačka policija oglasila se oko pucnjave koja je uplašila Siščane. Naime, policija sumnjiči 53-gosišnjakinju da je u petak oko 13.45 sati, u Sisku u Ulici Stjepana Rožankovića, zaprijetila troje maloljetnika nakon čega je otišla u kuću i vratila se s plinskim pištoljem, kojim je u zrak ispalila više hitaca. U sklopu kriminalističkog istraživanja temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 53-godišnjakinja koristi.

Pronađen je i od nje je oduzet prijavljen plinski pištolj i 29 komada streljiva, dok je pretragom pronađeno i od 81-godišnjeg ukućana oduzeto dva plinska pištolja, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva te u tom slučaju još traje kriminalističko istraživanje. Osumnjičena je zbog kaznenog djela Prijetnja uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Kako javlja GP Maljevac žena je zaprijetila maloljetnicima nakon što su joj navodno srušili snjegovića ispred kuće. Nakon prepirke s dječacima, žena se vratila u svoju kuću, ali se ubrzo ponovno pojavila – ovaj put naoružana plinskim pištoljem. Ispalila je nekoliko hitaca u zrak, što je izazvalo paniku u susjedstvu i poziv policiji. Patrola je odmah izašla na teren i privela dvije osobe povezane s događajem.