DRAMA U SISKU

Srušili joj snjegovića, a ona otišla po pištolj i zapucala? Policija pretragom kuće prošla još oružja

Varaždin: U prenoćištu za beskućnike nožem ozlijedila tri osobe
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.11.2025.
u 08:22

Pronađen je i od nje je oduzet prijavljen plinski pištolj i 29 komada streljiva, dok je pretragom pronađeno i od 81-godišnjeg ukućana oduzeto dva plinska pištolja, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva te u tom slučaju još traje kriminalističko istraživanje.

Sisaačka policija oglasila se oko pucnjave koja je uplašila Siščane. Naime, policija sumnjiči 53-gosišnjakinju da je u petak oko 13.45 sati, u Sisku u Ulici Stjepana Rožankovića, zaprijetila troje maloljetnika nakon čega je otišla u kuću i vratila se s plinskim pištoljem, kojim je u zrak ispalila više hitaca. U sklopu kriminalističkog istraživanja temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 53-godišnjakinja koristi.

Pronađen je i od nje je oduzet prijavljen plinski pištolj i 29 komada streljiva, dok je pretragom pronađeno i od 81-godišnjeg ukućana oduzeto dva plinska pištolja, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva te u tom slučaju još traje kriminalističko istraživanje. Osumnjičena je zbog kaznenog djela Prijetnja uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Kako javlja GP Maljevac žena je zaprijetila maloljetnicima nakon što su joj navodno srušili snjegovića ispred kuće. Nakon prepirke s dječacima, žena se vratila u svoju kuću, ali se ubrzo ponovno pojavila – ovaj put naoružana plinskim pištoljem. Ispalila je nekoliko hitaca u zrak, što je izazvalo paniku u susjedstvu i poziv policiji. Patrola je odmah izašla na teren i privela dvije osobe povezane s događajem.
Ključne riječi
Sisak pucnjava

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar dublin2
dublin2
08:53 24.11.2025.

A zašto u zrak ?

Avatar Banana man
Banana man
08:47 24.11.2025.

"navodno zaprijetili d aće srušiti snjegovića"...jel opet "dica" koja navodno toliko raspamete ženu d aova ode po plinsko oružje? dobro kaj vi stvarno mislite da možete toliko lagati ??? ljudima je dosta i trebaju štiti svoje ...pogotovo od "dice"!

SI
Sinatra
09:09 24.11.2025.

Dragi roditelji, ako nećete odgojiti vašu djecu netko drugi će to učiniti za vas. U pravitu taj preodgoj će se desiti sa puno manje obzira, nježnosti i brige za daljnje postojanje vaše djece. Zato, odgajajte vašu djecu...duže će živjeti.

