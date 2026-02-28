'Jasno je da je konačni cilj rušenje Homenija, zanimljivi su još neki detalji...'

-Treba uočiti da prvi udar nije bio na iranska nuklearna postrojenja. Prvi udar bio je na vodstvo iranske države, iako se javno proklamiralo da treba uništiti iranska nuklearna postrojenja i tvornice za proizvodnju raketa. Bio je to napad na vrh države. No, ne vjerujem da će se na taj način obuzdati iranski nuklearni program - kaže za Večernji list analitičar Tonči Tadić nakon jučerašnjeg napada SAD-a i Izraela na Iran. - Drugo, ovo je tipični reality show u režiji Donalda Trumpa, gdje je glavni cilj medijski efekt, a ne dugoročni plan kako izaći iz ove situacije. Pregovori su u tijeku, no kako idu presporo u odnosu na potrebe američke domaće politike, dakle izbora za Kongres i Trumpovog rejtinga koji pada, nužno je bilo što prije pokrenuti napad. Isto tako valja reći da ovdje nije riječ o napadu, nego o tome da su Sjedinjene Američke Države u ratu s Iranom.

Izrael je u ratu s Iranom još od nastanka islamskog režima, samo što je povremeno dolazilo do primirja između napada. To je rat koji traje u kontinuitetu. Nitko ne zna što će se događati dalje, ni Trump, ni izraelski premijer Benjamin Netanyahu, a niti Iranci. Svaka strana uvijek ima unaprijed pripremljen jedan, najviše dva poteza, a treći, četvrti i peti nemaju, pa uvijek slijedi pitanje – a što sad? Ako je cilj doista bio obuzdavanje iranskog nuklearnog programa, on se s ovim metodama neće postići! - smatra Tadić. Ukoliko pak je to doista cilj, što se onda uopće postiglo napadom prošle godine i što je tada bilo uništeno, pita. - U povijesti Bliskog istoka i svijeta općenito nisam naišao na podatak da je neki režim pao nakon zračnih napada. Nikad nisam čuo za to - ističe Tadić. Cilju da Iran nema nuklearno oružje najbliže smo, napominje, bili sporazumom iz 2015. o ograničenju iranskog nuklearnog programa, iz kojeg je SAD istupio 2018. po nalogu Netanyahua. - Sve što se sada zbiva je pod utjecajem toga. Nakon istupanja SAD-a iz tog sporazuma 2018., kontrole više nema, pa trebaju ovakve akcije - veli Tadić.

Za analitičara, bivšeg ministra obrane Antu Kotromanovića, napad je očekivan i očito dugo planiran. - Informacije koje zasad imamo su šture, ali se već može jasno vidjeti što je cilj i konačna nakana SAD-a. To nije samo uništavanje programa razvoja nuklearnog oružja, konačan je cilj rušenje Homeinija i cijelog režima. Mislim da će ova kampanja trajati dosta dugo. Vidio sam iznenađujuće brzu reakciju Irana koji je ispalio niz balističkih raketa prema američkim vojnim bazama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Bahreinu... Dosta njih je srušeno, ali vidimo i neke uspješne pogotke vojnih baza SAD-a. Očito je stoga da je i druga strana očekivala napad, a ta brza reakcija pokazuje da su se duže razdoblje pripremali. Iran je prevelika zemlja da bi se režim srušio preko noći. Možda će oporba nakon ovih udara ponovno inicirati prosvjede i pomoći okončanju višegodišnjeg režima. Poprilično sam siguran da će se taj režim svim sredstvima braniti. Učinit će sve da opstane - zaključuje Kotromanović. Amerikanci su se, dodaje, dugo pripremali za operaciju. Koristi se i kibernetički udari, uništava infrastruktura, ometaju se radarski sustavi i druga važna postrojenja.

- Ova će kampanja biti razorna i moćna, i trajat će. Iranska republikanska vojska je snažna, to su fanatični borci, i pitanje je hoće li zračni udari napraviti totalni kolaps i toliku štetu da se vojska slomi - zaključuje Kotromanović. Napad je bio i očekivan i neočekivan, kaže nam analitičar Denis Avdagić. - Gomilanje snaga je jasno ukazivalo da bi do njega moglo doći, ali nije gasnula nada da se ipak neće dogoditi i da će doći do dogovora. Iran je mogao samoinicijativno reći da će se odreći nuklearnog naoružanja. Ne bih isključio mogućnost da su u Iranu možda i promišljali o tome, da su bili spremni odustati od obogaćivanja urana ili na neku drugu varijantu, no sada se to neće ni saznati.

Postaje jasno, jer je prvi napao, da Izrael nije htio, da tako kažem, propustiti priliku. Američke snage su se nagomilale, a da je došlo do mirovnog sporazuma, ne bi bilo ništa od napada koji je Izraelu u interesu. Njegov je cilj, kako ga je kontekstualizirao i sam Netanyahu, rušenje iranskog režima, vjersko-političkog vrha. Do napada je došlo u vrijeme Ramazana, što je za islamski svijet i jedna vrsta uvrede. Pitaju se svi što dalje? Mogućih raspleta je više. Ne možemo isključiti da će doći do pada režima s obzirom na unutarnje probleme i prijašnje prosvjede u Iranu, no posljedica može biti, a to će pogoditi i sve nas, rast cijena nafte, ovisno o tome koliko će napadi trajati i hoće li biti zatvoren Hormuški tjesnac, što je izgledna opcija, te koliko će dugo biti zatvoren – kaže za Večernji list analitičar Denis Avdagić. Radi se o jednom od najvažnijih naftnih koridora na svijetu.