Srpanj uz omiljene emisije, film o sv. Ignaciju Lojolskom i koncert Olivera Dragojevića

U nedjelju 26. srpnja na rasporedu je repriza emisije Novi život s fra Vinkom Vukovićem i Dariom Vilićem, a u novoj emisiji “Dudo i prijatelji” gostuje Neven Kovačević, trener koji je ostavio trag u hrvatskom vaterpolu kroz rad u Jadranu 1991., hrvatskoj reprezentaciji i na Olimpijskim igrama u Sydneyu. U ponedjeljak, 27. srpnja, gledatelji mogu ponovno pogledati emisiju Novi život s mons. Antunom Senteom i Marijom Husar Rimac. Razgovarat će o vjeri, životnim pozivima i iskustvima koja su ih oblikovala na putu služenja drugima. Mons. Antun Sente, rektor Nacionalnog svetišta svetog Josipa u Karlovcu, donosi pogled na duhovnost, poslanje svećenika i važnost zajedništva, dok Marija Husar Rimac, glazbenica, govori o svojem životnom putu, glazbi i ulozi vjere u svakodnevnom životu. Emisija Novi život donosi iskren razgovor o prekretnicama, izazovima i trenutcima u kojima se prepoznaje Božja prisutnost, kao i o tome kako vjera može biti izvor nade i oslonac u različitim životnim okolnostima.

Srijeda 29. srpnja donosi koncert Olivera Dragojevića i Stjepana Hausera, posvećen sjećanju na legendarnog hrvatskog glazbenika. U večernjem terminu na programu je igrani film Petra od Svetoga Josipa, koji prikazuje život blažene majke Petre od Svetoga Josipa, utemeljiteljice Kongregacije Madres de Desamparados i San José de la Montaña. Film donosi priču o njezinoj predanosti služenju siromašnima i brizi za one koji su ostali bez doma.

U petak 31. srpnja, povodom spomendana svetog Ignacija Lojolskog, Laudato televizija prikazuje film Dugo putovanje – Ignacije Lojolski. Film prati životni put svetog Ignacija, od mladosti obilježene željom za slavom i vojničkim uspjehom do obraćenja i osnivanja Družbe Isusove. Gledatelji će upoznati okolnosti njegova života, kušnje koje je prolazio te nastanak duhovnih vježbi koje i danas pomažu mnogima u donošenju važnih životnih odluka.

Ovoga ljeta Laudato televizija donosi sadržaj za cijelu obitelj – emisije, filmove, glazbu i molitvene trenutke koji će pratiti gledatelje tijekom ljetnih mjeseci. Za točan program posjetite TV kalendar na laudato.hr.