TERETI GA SE ZA DVA KAZNENA DJELA

Potvrđena optužnica: Josip Dabro bi iza rešetaka mogao provesti i do pet godina

Autor
Večernji.hr
25.11.2025.
u 20:07

Za povredu djetetovih prava prijeti mu kazna od jedne do pet godina zatvora, dok je za nedozvoljeno posjedovanje oružja predviđena kazna do tri godine

Optužno vijeće Općinskog suda u Osijeku potvrdilo je optužnicu protiv Josipa Dabre, saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i bivšeg ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Tereti ga se za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih sredstava. Prema navodima optužnice, Dabro je u razdoblju od 2021. do siječnja 2025. u Vukovarsko-srijemskoj županiji omogućavao svom maloljetnom sinu korištenje vatrenog i vojnog oružja. DORH tvrdi da je dijete podučavao pucanju iz pištolja i automatske puške vojnog podrijetla, snimao ga i fotografirao prilikom korištenja oružja te mu davao upute pri rastavljanju i čišćenju pušaka, piše Jutarnji list. Osim toga, istražitelji navode kako mu je dopustio aktiviranje naprave nalik ručnoj bombi, što je dodatno utjecalo na težinu optužbi. Automatska puška koju je Dabro navodno posjedovao nije oružje koje građani u Hrvatskoj smiju legalno držati, što čini poseban temelj za drugo kazneno djelo iz optužnice.

Za povredu djetetovih prava prijeti mu kazna od jedne do pet godina zatvora, dok je za nedozvoljeno posjedovanje oružja predviđena kazna do tri godine. U ranijoj fazi postupka Dabri je određen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, no kasnije je pušten nakon što su oni ispitani. Podsjećamo, priča je u javnost izašla nakon što su na društvenim mrežama i u medijima objavljene videosnimke na kojima Dabro puca iz automobila i rukuje oružjem, što je izazvalo politički skandal. Ubrzo nakon toga, 18. siječnja ove godine, Dabro je podnio ostavku na ministarsku funkciju, ali je odlučno odbacio optužbe, tvrdeći da nije počinio kazneno djelo. Njegov odvjetnik poručio je da optužnicu još nije zaprimio te da se neće očitovati dok službeno ne primi dokument..

zatvor ručna bomba puška maloljetnik kazneno djelo optužnica Josip Dabro

