Srbija jedina suzdržana na samitu u Odesi: Vučić želi pomoći Ukrajini, uključujući i kod poslijeratne obnove

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je sastanke u srijedu u Odesi na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa "veoma uspješnim", ali jedini nije potpisao deklaraciju, izvijestili su beogradski mediji koji prate Vučićev prvi posjet Ukrajini od početka ruske invazije u veljači 2022.

Zemlje sudionice 4. samita Ukrajina - Jugoistočna Europa potpisale su danas deklaraciju kojom pozivaju međunarodnu zajednicu na snažniju podršku Ukrajini i napore za pronalaženje diplomatskog puta ka trajnom miru, te da se održe i pojačaju sankcije protiv Rusije. Srbija je bila suzdržana i njezin predsjednik jedini nije potpisao taj dokument kojim se poziva na dodatne sankcije Moskvi. Nekoliko tjedana ranije, Vučić, koji balansira između Rusije kao povijesnog saveznika Srbije i želje Beograda da se pridruži Europskoj uniji, bio je na Crvenom trgu u Moskvi na proslavi 80. obljetnice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.



"Zahvalio sam našim ukrajinskim domaćinima, predsjedniku Zelenskiju, na tome što je u potpunosti poštivao Povelju UN-a, teritorijalni integritet Srbije. I ovdje nije bilo Prištine i prištinskih predstavnika", citirao je Tanjug Vučićevu izjavu tijekom posjeta Ukrajini. Vučić je istaknuo da je to velika gesta prema Srbiji koja će, poručio je, to i te kako znati cijeniti. Ovaj posjet dolazi nekoliko dana nakon što je Rusija optužila tvrtke srbijanske vojne industrije da prodajom streljiva Ukrajini pokušavaju "pucati u leđa" Moskvi. Uporaba srbijanskog streljiva u Ukrajini nikada nije izravno javno priznata, niti u potpunosti opovrgnuta.

Vučić je rekao da nije izdao Rusiju, niječući pisanje pojedinih medija u Srbiji, te istaknuo da ponovno nije potpisao deklaraciju već da je Srbija bila suzdržana. "A šta sam i koga izdao? Rusiju? Čime? Time što sam došao na samit? Pa ovo mi je četvrti put da sam na samitu Jugoistočne Evrope i Ukrajine i opet sam jedini koji nije prihvatio deklaraciju. Za razliku od njih koji bi prihvatili sve protiv Rusije, sve što mogu“, rekao je Vučić. Dodao je kako Srbija time štiti interese međunarodnog javnog prava, uvijek se vodeći svojim interesima. "Ponosan sam na politiku Srbije, na našu samostalnost, na našu nezavisnost i to ćemo nastaviti da radimo", poručio je Vučić.

On je rekao da Ukrajina nije ništa loše uradila protiv Srbije."Jer Ukrajina je zemlja koja nije pozvala ovdje predstavnike Prištine. Jesmo li dužni da za to kažemo hvala? Ja mislim da jesmo. A što po tom pitanju da kritiziram? Evo, dozvolili su mi da budem ovdje i da budem suzdržan i da se ne potpišem i da ne bude Srbija kao potpisnica deklaracije. Što još tražite? I od Ukrajine i od nas. Što u stvari neko hoće od politike Srbije?", rekao je Vučić.

On je uvjeren da je to "vrhunac koji netko kao mala zemlja u provođenju svoje samostalne nezavisne politike može da dostigne", naglasivši da je na to ponosan. Slovenska ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon pozdravila je sudjelovanje predsjednika Srbije na današnjem Samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, ocijenivši kako se to može protumačiti kao jaka podrška aktualnom ukrajinskom vodstvu.

"Predsjednik Vučić je javno rekao da Srbija želi pomoći Ukrajini, uključujući i period poslijeratne obnove. Do kraja samita je aktivno sudjelovao u svim razgovorima, tako da se iz toga može osjetiti i zaključiti da je dao veoma snažnu podršku predsjedniku Zelenskom", prenio je izjavu Tanje Fajon portal N1 Ljubljana.