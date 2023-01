Spretno ga je izbjegavao, ali Vučić je napokon stigao pred kosovski zid

Već se godinama konstantno najavljuje da će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u vezi s Kosovom svakog trena suočiti sa zidom i da će napokon morati donijeti odluke što ih već godinama izbjegava donijeti, ali on je to dosad spretno izbjegavao. Sada je, čini se, višegodišnjem mrcvarenju napokon došao kraj. Odlazak Angele Merkel i rat u Ukrajini ograničili su Vučiću manevarski prostor i on će sada morati ispuniti ono što je europskim čelnicima i obećao kada je došao na vlast 2012. godine.



Još u petak Vučić je izaslanicima EU i SAD-a potvrdio da je spreman prihvatiti francusko-njemački plan za Kosovo, što jasno proizlazi iz izjave europskog posrednika Miroslava Lajčaka da je Vučić pokazao spremnost da donosi "teške odluke u interesu mira i europske perspektive Srbije", što znači da će Srbija zauzvrat dobiti obećanje ubrzanog pristupa EU.