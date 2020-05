Spremnik goriva poskupljuje za 15 kuna?

Nakon tjedana niskih cijena goriva, sutra bi moglo doći do značajnijeg postupljenja, javlja stranica cijenegoriva.info. Cijene goriva znat će se tek sutra, no informacije navedenog portala do sada su se pokazale točnima.

Ukoliko se uspostavi kako su njihove informacije u pravu, to znači da bi spremnik od 50 litara benzina mogao bi u prosjeku biti skuplji za 15 kuna, odnosno litra benzina u prosjeku bi trebala biti skuplja za oko 30 lipa.

Spremnik dizela trebao bi biti skuplji za 12,5 kuna, odnosno litra dizela trebala bi biti skuplja u prosjeku za 25 lipa.

Prosječni spremnik LPG-a mogao bi poskupjeti 11,5 kuna, odnosno za 23 lipe.