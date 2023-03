Sprema se spektakl: Spajanje čudesnog Mosta Cetina možete gledati uživo, doznajemo detalje

Most Cetina, najraskošniji građevinski projekt u Hrvatskoj nakon Pelješkog mosta, ali i jedan od najzahtjevnijih pothvata koje smo dovršili u samostalnoj Hrvatskoj, sutra će svečano biti spojen. Čudo poviše Omiša, čiji kadrovi već mjesecima izazivaju divljenje struke i javnosti, doživjet će time i najsvečaniji trenutak, kada će se konačno spoje dva kraka mosta koja izlaze iz tunela probijenih u klisurama kanjona rijeke Cetine, na visini od 70 metara. Spektakl spajanja Mosta Cetina moći ćete uživo pratiti na našem webu, Facebooku i društvenim mrežama, a uživo s lica mjesta donosimo i prve reakcije. Spajanje mosta se očekuje malo iza 10 sati pred mnogobrojnim uzvanicima, a dolazak je najavio državni vrh predvođen premijerom Andrejom Plenkovićem koji će nakon toga obići i radove na drugoj fazi izgradnje luke Omiš.

Prije fotografiranja na tek spojenom mostu ponad ušća rijeke Cetine u Jadransko more, političari i pripadajuća svita imat će priliku vidjeti što su proteklih mjeseci izveli inženjeri, radnici i svi uključeni u ovaj velebni projekt kakav dosad u nas nije viđen jer iznad rijeke Cetine u njezinu stjenovitom kanjonu gradio se most između dva tunela.

Radi se o Tunelima Omiš i Komorjak, a sam most je dug 215 metara i gradi se dosad ne viđenom tehnikom u Hrvatskoj - naguravanjem prefabriciranih elemenata iz tunela preko kanjona u drugi tunel pomoćnom konstrukcijom. Na takav način dosad nije sagrađen nijedan most u RH.

Most Cetina dio je projekta omiške obilaznice, odnosno ceste Stobreč – Dugi Rat – Omiš, pokrenutog još prije desetak godina kad je probijen i tunel Omiš. Most Cetina, međutim, otpočeo se graditi na mjestu na kojemu se gotovo cijelo jedno desetljeće nalazio tunel koji je vodio – nikamo, a priču je od početka do kraja pratio reporter Večernjeg lista Josip Bohutinski, koji je i svih 17 godina izvještavao o mnogobrojnim 'otvaranjima' te konačnom dovršetku izgradnje Pelješkog mosta. Večernji list nedavno je obišao gradlište iznad Omiša gdje je naš reporter doznao posljednje detalje o spajanju Mosta Cetina, a veliku reportažu objavili smo u našoj Premium rubrici.

Most Cetina duljine je 224,45 metra i izvodi se u sklopu projekta izgradnje dijela obilaznice Omiša. Vrijednost radova iznosi 174,46 milijuna kuna (bez PDV-a)/ 23,16 milijuna eura, a riječ je o projektu čija bi realizacija kako najavljuje Vlada, doprinijeti prometnom rasterećenje gradske jezgre Omiša i smanjenju gužvi.

Donosimo posljednje fotografije mosta na Cetini snimljene dan prije svečanog spajanja kao i kronologiju njegove gradnje.

04.03.2023., Omis - Fotografije iz zraka na most preko Cetine na omiskoj zaobilaznici koji je spojen. Most povezuje dva tunela Omis i Komorjak. Most bi trebao svecano biti otvoren u cetvrtak Photo: Matko Begovic/PIXSELL Photo: Matko Begovic/PIXSELL Foto: Matko Begovic/PIXSELL

01.03.2023., Omis - Pogled na gradiliste mosta preko Cetine na omiskoj zaobilaznici. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

27.10.2022., Omis - Fotografija iz zraka radova na mostu iznad Omisa. U tunelima u istocnom Omisu, te sjevernom Komorjaku postavljaju se sekcije mosta, u duzini 60 metara sa svake strane. Investitor je tvrtka Hrvatske ceste, za ovaj dio - prva faza brze ceste Split - Omis izdvojio je 174,5 milijuna kuna, s radovima se pocelo u rujnu 2019. Druga sekcija mosta izisla je iz omiske stijene. Prvoizradjena sekcija mosta koja se nalazi s juzne strane mosta. Photo: Matko Begovic/PIXSELL Photo: Matko Begovic/PIXSELL Foto: Matko Begovic/PIXSELL

10.03.2022., Omis - Postavljen je prvi segment mosta iznad kanjona rijeke Cetine, a gotov most bit ce ukupne duzine 215 metara i povezivat ce tunel Omis i Komorjak, a to je dio dugoocekivane omiske obilaznice. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

24.03.2022., Split - Pogled na gradiliste mosta preko Cetine na omiskoj obilaznici. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

10.02.2023., Omis -Konstrukcija mosta preko Cetine dovedena na razmak od svega nekoliko centimetara. Ovisno o vremenskim prilikama most ce se postaviti u istu razinu i spojiti. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

08.02.2023., Omis - Gradiliste mosta iznad rijeke Cetine u Omisu. Photo: Milan Sabic/PIXSELL Photo: Milan Sabic/PIXSELL Foto: Milan Sabic/PIXSELL