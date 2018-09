Sporazum s Grčkom briše Makedoniju i mijenja njezin identitet

Makedonija se nalazi u vrlo turbulentnom razdoblju. Tridesetog rujna trebao bi se održati referendum u kojem će narod odlučiti o sporazumu s Grčkom o promjeni imena Makedonija u Sjeverna Makedonija. U ekskluzivnom intervjuu za Večernji list predsjednik stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski govorio je o stavu najveće opozicijske stranke o tom sporazumu.

Je li za VMRO-DPMNE sporazum, koji su potpisale vlade Makedonije i Grčke, o promjeni imena Makedonija u Sjevernu Makedoniju, povijesni?

O njegovoj povijesnoj veličini možemo govoriti samo u kontekstu ogromne štete koju je učinio Makedoniji otvarajući nepovratni proces koji pogađa dostojanstvo i čast makedonskog naroda i zemlje. Ovaj sporazum rezultat je nemogućnosti makedonske diplomacije da donese kvalitetno rješenje. U stvari, on se ne može nazvati sporazumom jer da to jest sporazum, to bi značilo da je postignut kompromis i da će se obje strane naći negdje u sredini, a prihvaćen je dokument kojim se u potpunosti prihvaćaju svi grčki zahtjevi dok niti jedan makedonski zahtjev nije prihvaćen niti obuhvaćen u bilo kojem segmentu tog sporazuma. Javnost treba znati da su pregovori održani u najvećoj tajnosti i da mi, kao oporba, nismo bili uključeni ni u jednom segmentu te da smo većinu informacija saznali putem medija, što je neprihvatljivo za bilo kakvu ozbiljnu vlast. Premijer Zoran Zaev neposredno prije potpisivanja sporazuma, desetak je puta jasno i nedvosmisleno kazao kako neće podržati promjene ustava koji bi bio pretpostavka za promjenu imena Makedonije, a danas je prihvatio upravo to, i još mnogo toga. Ovo je sporazum koji briše Makedoniju i mijenja njezin identitet.

Nisam čuo da je Ministarstvo vanjskih poslova i sam ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov demantirao izjave grčkog premijera Tsiprasa kao i grčkog ministra vanjskih poslova Kotziasa kada su kazali da makedonski narod ne postoji i da narod nije bio sjevernomakedonski. Istina je da ni identitet nije zaštićen, niti Makedonija dobiva nešto. Makedonija gubi institucionalni identitet koji je značajan i suštinsku komponentu nacionalnog identiteta. Svi nazivi institucija koje sadrže riječ Makedonija mijenjaju se. To bi značilo da sutra, kad reprezentacija igra nogomet, komentator neće smjeti govoriti makedonska reprezentacija, već reprezentacija Sjeverne Makedonije, kada će pak predstavljati Rukometni klub Vardar neće biti makedonski Vardar, već Vardar Sjeverne Makedonije. Tako će, prema sporazumu, biti dužni komentirati makedonski komentatori. U konačnici, zemlja ima ustavno ime Republika Makedonija koje priznaje 140 zemalja u svijetu, sada će te države biti dužne priznati da su bile u krivu i da nas trebaju oslovljavati imenom koje je dogovorio premijer Zoran Zaev.

Zašto smatrate da taj sporazum sa Grčkom ugrožava integritet i suverenitet te identitet makedonskog naroda?

Ovim sporazumom makedonski identitet je izravno ugrožen. Prvo se mijenja ustav, što je osobna iskaznica jedne države, a time i sam identitet. Vrlo je jednostavno, ako u vašem ID-u piše da ste inače nazvani tim imenom, nakon čega vas svi upoznaju, to znači promjenu vašeg identiteta. Mijenja se i sam identitet u obliku koji je mnogo ranije priznat od Ujedinjenih naroda i provodi se široka interpretacija, odnosno umjesto Makedonaca, kao što smo sada, sporazumom postajemo Makedonci sjeverne Makedonije. Prije sam spomenuo da je institucionalni identitet također ugrožen. Članak 8. Sporazuma, kojim se predviđa osnivanje komisije između dviju zemalja Makedonije i Grčke revidirati će povijest, arheologiju i obrazovanja, što znači da čak i da ispuni dogovor, Grčka će imati priliku blokirati našu integraciju u Europsku uniju. Dvije teze trebale bi biti demistificirane. Prvo je da će biti bolje živjeti nakon rješavanja spora oko imena. To je nešto što ne ovisi o sporazumu o imenu, već ovisi o sposobnosti vlade da stvori uvjete i donese bolji život. Imali smo jednu godinu i vidimo da ne mogu bolje. To je dokazano, testirano. Neće biti bolje za godinu dana nego što je sada. Druga laž je da sporazum nije mogao biti drukčiji i da je morao biti na taj način. Odgovorno tvrdimo da se nije moralo i nije trebalo sklopiti takvo loše rješenje. I tvrdimo da se moglo postići puno bolje rješenje.



Koji je vaš stav vezano za referendum o promjeni imena Makedonije? Vjerujete li da će Makedonci prihvatiti promjenu imena Makedonije?

Što se tiče našeg stava na referendumu, nismo odlučili zatvoriti urede i prihvatiti vlastiti stav, a da ne čujemo mišljenje građana, članstva, stranačkih organa i tijela. Nismo niti odlučili niti dogovorili ništa iza zatvorenih vrata daleko od očiju javnosti kao što je to vlada pregovarajući o sporazumu s Grčkom. Najlakše bi bilo to učiniti, ali stranke postoje za narod. I to je razlog zašto smo pokrenuli široki savjetodavni proces koji uključuje savjetovanje građana i članova i to činimo kroz djelovanje „Summer Makedonija”, gdje imamo više od 2000 volontera na terenu koji razgovaraju s građanima, slušaju različita mišljenja, i rekli smo da, kad donesemo stav na temelju tog istraživanja, objavit ćemo ga javnosti.

Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov javno je rekao kako neće potpisati odluku o promjeni imena Makedonije. S druge strane, premijer Zaev je rekao kako postoje demokratski mehanizmi unutar parlamenta da ga smjene. Kako vi to komentirate?

Ono što mogu reći jest da je predsjednik Đorđe Ivanov propisao prava i obveze, ali najveća je obveza poštivati ustav i u tom duhu djeluje u skladu s tim obvezama. Ovaj je spor protuustavni, a predsjednik ima pravo da ga ne potpiše. Predsjednikov poticaj je pravni mehanizam, baš kao što pravni mehanizanm ne vjeruje vladi. U ovom trenutku ne vidim gdje predsjednik krši ustav, naprotiv, on ga štiti.

Zašto je, po vašem mišljenju, Zoran Zaev potpisao taj sporazum s Grčkom? Mislite li da su na njega SAD i EU izvršili pritisak?

Zoran Zaev trebao bi odgovoriti na pitanje jesu li na njega SAD ili EU izvršili pritisak. Međutim, smatram da Zaev nema mogućnosti riješiti probleme u stvarnom životu građana, jer je prije izbora podigao očekivanja i imao bezbroj obećanja, od kojih do sada nije gotovo ništa ispunio. Na ovaj način želi nastaviti spasiti karijeru da bi se mogao održati na vlast još nekoliko mjeseci, kako bi i dalje imao koristi od moći vlasti, koja je izražena u broju sumnjivih natječaja u koje su uključene u četiri tvrtke bliske vladi te veliko korištenje državnih resursa i ozbiljnih zloporaba institucija kojima će jednog dana morati podnijeti odgovornost .

Premijer Zoran Zaev kazao je da vjeruje kako ćete i vi podržati taj sporazum jer je to jedini način za izlazak Makedonije iz izolacije i pridruživanje EU i NATO-u.

Sporazum s Grčkom i euroatlantske integracije su različite teme. Nije točna teza da, ako se dogovori, automatski će se kretati na putu ka euroatlantskoj integraciji. Tvrdnja da će deset dana od potpisivanja sporazuma s Grčkom, Makedonija dobiti od Europske unije datum za početak pregovora nije točna. Jasno je da će država mirovati još godinu dana, nakon čega će biti procjena situacije kako bi bio određen datum pristupnih pregovora. Članstvo u Europskoj uniji ne ovisi samo o tome štetnom sporazumu već će uključivati i izvješća EU koja pokazuju da su korupcija i kriminal ostali akutni problemi u našem društvu. Danas je, na veliku žalost, Makedonija poznata po dvjema stvarima koje imaju izravnu ulogu za pristupanje EU, prvo što slovi kao najkorumpiranija zemlja u Europi, a drugo to što ima najniži gospodarski rast. Sporazum s Grčkom nije čarobni štapić koji će riješiti sve probleme, to je Pandorina kutija koja stvara probleme.

Da ste pobijedili na izborima, biste li vi potpisali sporazum oko promjene imena Makedonije?

Takav štetan sporazum ne bih potpisivao ni u snu. Ne samo da vjerujem da ga ne bih potpisao već sam siguran da bih, ako bih imao priliku, našao bolje i dostojanstveno rješenje za Makedoniju kojim bih zasigurno štitio nacionalne i državne interese i osigurao pravni državni poredak.

Znači li to, ako ponovno dođete na vlast, da će vaša stranka poništiti promjenu imena i sporazum sa Grčkom te vratiti državi ime Makedonija?

Protivimo se ovom sporazumu i borimo se sa svim demokratskim sredstvima protiv ovog sporazuma, budući da se zbog promjenjivih okolnosti ne može spekulirati što će se dogoditi. Isto tako, treba se znati da će ova štetna politika koja se vodi napraviti će veliku i nepovratnu štetu za Makedoniju i makedonski narod, koja se malo može ispraviti u budućnosti. Zato se protivimo stupanju na snagu ovog sporazuma, koji je bio prigušen kroz prvu fazu kršenjem zakonske norme i zlouporabom europske zastave.

Strahujete li od mogućih nemira u Makedoniji ako prođe referendum oko promjena imena Makedonije?

U Makedoniji slijedi intenzivno, izazovno i uzbudljivo razdoblje kao posljedica neodgovorne vladavine vlade i sjetvu mnogih podjela u društvu. Izumili su zakon kojim žele uvesti dvojezičnost diljem cijelog teritorija, čak i u gradovima u kojima gotovo da nema članova druge najveće zajednice u zemlji, a zatim su napravili amnestiju kojom je gdje je pušteno više odpreko 800 osuđenih kriminalaca koji su vratili kriminal na ulice. Nije se moglo predvidjeti, da će trenutačna vlada pokazati tako vrlo nisku razinu kapaciteta za upravljanje kriznim situacijama u državi.

Kako gledate na budućnost Makedonije u slučaju da referendum oko promjene imena Makedonije prođe, a kako u slučaju da referendum ne prođe?

S ove točke gledišta ne mogu predvidjeti što će se dogoditi. Naša su stajališta jasna, ali u jednom sam više nego siguran, s današnjom vladom država nema pouzdanu i prosperitetnu budućnost, imamo stalno preokretanje i pogoršanje situacije. Ako na referendumu, ideja Zorana Zaeva o prihvaćanju sporazuma ne prođe, onda će Zaev, umjesto da se oslanja na matematike u Sobranju, imati će mnogo veći problem, a to je da će biti nelegitiman premijer. Lako je napraviti kompromis na vlastitu štetu, ali je težak posao i napor da se nastavi dalje. Zemlja ide u propast jer ništa u vezi glede obećanja u predizbornoj kampanji nije napravionapravio. Njegova vlada nije ispunila očekivanja naroda koji ga je izabrao. Ako imamo diplomaciju kojoj ne vjerujemo, katastrofa u gospodarstvu je sve veća i sve više ljudi postajeu svjesnoi toga i zato bi bilo najbolje da ova vlada brzo padne.