Novo ime: Republika Sjeverna Makedonija

Republika Sjeverna Makedonija - to je novo ime Republike Makedonije, za neke FYROM-a, dogovoreno između dvojice premijera, makedonskog Zorana Zaeva i grčkog Alexisa Tsiprasa, i obznanjeno danas kasno poslijepodne.

- Imam dobre vijesti - rekao je premijer Tsipras pojavivši se kod predsjednika Grčke Prokopisa Pavlopoulosa s viješću o dogovoru sa Zaevom.

- Prije nekoliko trenutaka premijer FYROM-a (akronim za Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju, op.a.) i ja postigli smo dogovor o pitanju koje nam je bilo na umu mnogo godina.

Sretan sam jer imamo dobar dogovor koji pokriva sve uvjete postavljene s naše, grčke strane - dodao je Tsipras.

Desnica protiv

U Skopju, njegov makedonski kolega Zoran Zaev pripremao se da na press konferenciji u večernjim satima objavi novodogovoreno ime. Do zaključenja ovog izdanja, ta konferencija još nije započela, no neslužbeno su izvori iz obiju zemalja otkrivali da je dogovoreno ime - Republika Sjeverna Makedonija.

Tsiprasovi koalicijski partneri iz desničarske stranke Neovisni Grci danas su, ranije tijekom dana, najavili da neće podržati nijedno rješenje koje sadrži riječ “Makedonija” u nazivu susjedne im države.

- Ne slažemo se i nećemo glasati ni za kakav dogovor koji uključuje riječ Makedonija - rekao je Panos Kammenos, ministar obrane u Tsiprasovoj vladi i predsjednik Neovisnih Grka.

Referendum do kraja godine

No, upućeni grčki analitičari tvrde da se taj stav manjinskog koalicijskog partnera još može promijeniti do trenutka kad bi grčki parlament glasao o dogovoru Tsiprasa i Zaeva, a taj trenutak bi svakako bio nakon što Zaev na referendumu u svojoj zemlji dobije podršku za promjenu imena i Ustava države. Referendum se očekuje do kraja godine. Kammenos smatra da sami Makedonci na referendumu neće podržati promjenu imena. Ako i podrže, proći će najmanje godinu dana prije nego što stvar dođe na glasanje u grčki parlament, procijenio je.

Grčka je blokirala ulazak Makedonije u NATO i početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji upravo zbog imena koje Grci ne priznaju jer tvrde da izražava teritorijalne pretenzije prema sjevernoj grčkoj pokrajini Makedoniji.

Uklanjanjem grčkog veta nakon današnjeg dogovora oko novog imena, Republika Sjeverna Makedonija bi mogla ubrzano započeti pristupne pregovore s EU i deblokirati ulazak u NATO, u čije je članstvo trebala ući još 2009., zajedno s Hrvatskom i Albanijom.

Spor nije bio samo oko imena države, već i oko naziva službenog jezika, pri čemu su Grci također inzistirali da se ne zove makedonski.

Na kraju se rješenje - Sjeverna Makedonija - sastoji od nečega što nije neka revolucionarno nova jezična umotvorina, nego se radi o prijedlogu koji je bio u opticaju već godinama, ali koji su Grci dosad redovito odbijali.