Splićanin od šefa dobio nesvakidašnji poklon: Ostao sam zaprepašten

Glavni kuhar trogirskog restorana Coccolo, Splićanin Roko Puče, dobio je od svoga šefa automobil na poklon.

– Ono kad ti gazda pokloni auto, a sezona još nije ni počela napisao je chef Roko na svom Facebook profilu i izazvao oduševljenje.

Automobil mu je poklonio Miro Kukanjac, vlasnik trogirskog restorana u kojem Roko radi godinu dana, piše Dalmatinski portal.

– Jednog dana došao sam u Trogir na posao s autobusom jer mi se auto pokvarilo. Vidio me gazda Miro i rekao da njegov glavni chef ne može tako na posao. Idućeg dana pojavio se s automobilom koji mi je dao na poklon. Ostao sam zaprepašten – ispričao je kuhar Roko.-

On pojašnjava kako je cijela priča počela još prije godinu dana.

– U Coccolo sam došao prije godinu dana, u dogovoru s gazdom promijenio sam inventar i cijeli meni, a promet je porastao za 75 posto. Restoran smo podignuli na jedan viši nivo i on je to znao cijeniti. Od početka mi je dao do znanja da cijeni moj rad i trud, rekao mi je kako bude zaposlenicima tako će biti i meni. Miro vam je svjetski čovjek, rodom iz Hrvatske, a živi i radi u Nizozemskoj, gdje ima tvornicu mesa i salate s preko 600 zaposlenih. On vrlo dobro zna kako cijeniti radnika. To sam itekako shvatio, odbio sam i bolje ponude koje sam dobio. Postao sam njegova desna ruka, na mene se mogao osloniti u svakom trenutku i to je na kraju nagradio. Ovakvu nagradu nisam ni u snu očekivao – dodao je on.