Konobar napravio nevjerojatno skupu pogrešku, internet bruji o reakciji poslodavca

Sretnom gostu u Manchesteru konobar je pogreškom servirao rijetko crno vino vrijedno 40-ak tisuća kuna, prenio je BBC.

Restoran Hawksmoor Manchester na Twitteru je objavio kako se nada da je gost uživao u večeri nakon što mu je pogreškom poslužena boca Chateau le Pin Pomerol iz 2001.

Restoran je konobaru poručio da ne potone zbog pogreške, oprostivši mu skupu pogrešku. napisavši da se takve pogreške događaju poručio je gostu da ga "svejedno vole".

THEY LOOK PRETTY SIMILAR OK?! 😉 pic.twitter.com/JWFW81cbe8