Splićanin će dobro zapamtiti ovo kupanje: Dva sata parkinga koštalo ga 230 kuna

Splićanin Zvonimir Tolić i njegova obitelj otišli su na kupanje u Okrug Gornji na Čiovu ne sluteći da će ih to kupanje 'koštati' 200 kuna više. Naime Ovaj Splićanin je za Slobodnu Dalmaciju ispričao što mu se dogodilo na kupanju. S obitelji, ženom i malodobnim djetetom došao je u subotu na kupanje i kako kaže na parkiralištu uspio pronaći mjesto za automobil.

- Parkirao sam auto i preko mobitela platio prvi sat parkiranja. Cijena je, inače, astronomska i iznosi 15 kuna za sat, što je skuplje i od lokacija u centru Splita ili Šibenika. Primjerice, u Šibeniku u samom središtu se sat parkiranja na površini koja ima i ulaznu rampu i djelatnika iznosi šest kuna - ističe Splićanin.

- U jednom trenutku, kada sam izišao iz mora, vidio da mi je prvi sat istekao već 12 minuta, pa sam ponovno preko mobitela platio sljedeći sat parkiranja. Na mobitelu sam dobio obavijest da mi taj drugi sat istječe u 17.47 sati - tvrdi sugovornik.

No kada su završili s kupanjem uslijedio je šok.

- Budući da nam je bilo dosta kupanja, u 17.55 sati odlučili smo otići kući. Došli smo do auta i vidjeli kaznu od 200 kuna, za cjelodnevno parkiranje, koja je bila zakačena ispod brisača. Ostao sam zatečen, počeo sam se osvrtati ne bih li vidio redara koji ispisuje kazne. Kada sam ga uočio, otišao sam do njega i upitao ga zašto mi je naplatio cjelodnevnu kaznu - kaže Tolić.

Odgovor redara ga je također neugodno iznenadio.

- Kazao mi je: "Vidio sam da u 16.30 sati niste platili drugi sat parkinga, već ste zakasnili 12 minuta". To je bila istina, jer sam drugi sat parkinga platio u 16.42 sata. No, po njemu je puno veći problem što ja nisam platio treći sat parkinga u 17.47, kada mi je istjecao taj drugi sat, nego sam do auta došao "tek" u 17.55.

I on je, prema njegovim riječima, zbrojio ta dva "zakašnjenja" od 12 i osam minuta, dobio je brojku od 20 minuta i meni je naplatio cjelodnevnu kaznu. Pa to nema u Tunguziji, to ima samo u državi Apsurdistan - kaže ovaj Splićanin. - Ako sam već bio u prekršaju, upitao sam ga zašto mi nije naplatio kaznu do 22 sata i završetka razdoblja naplate parkiranja, što bi iznosilo 60 kuna. Redar mi ništa nije odgovorio nego je otišao - dodao je.