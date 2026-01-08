Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
SLAVNA POMORSKA PROŠLOST

Hrvati su zdravi, snažni, dovitljivi. Oni će kleti i moliti se, ali oni će raditi

Autor
Renata Rašović
08.01.2026.
u 13:57

Čak polovina od 24 člana posade, koja su odabrali austrijski časnici, bila je iz Hrvatske

Kada su se u jesen 2020. sudionici kompleksne arktičke ekspedicije Ruskoga geografskog društva (RGO) i Sjeverne flote u okviru zajedničkih ekspedicija na Arktiku na zapadnoj obali Sjevernog otoka domogli arhipelaga Nova zemlja, naišli su na, najblaže rečeno, zanimljivo otkriće. U procijepu između dvije stijene, pokrivene kamenjem, ugledali su devet bačvi za brašno i sedam sanduka s kobasicom – skladište s namirnicama austrougarske ekspedicije iz pretprošlog stoljeća. U lošem stanju, ali sačuvane! No ovo otkriće otprije pet godina nije ni izbliza slučajno. Pretpostavku da se na jednom od otoka u blizini sjevernog kraja Nove zemlje nalazi skladište s namirnicama iznio je znanstveni voditelj spomenute ruske ekspedicije, pukovnik Sergej Čurkin. Ova se hipoteza pojavila nakon što je istraživač u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci pronašao i analizirao karte i fotografije skladišta jedne od prvih znanstveno-istraživačkih ekspedicija na Arktik, koja je trajala od 1872. do 1874. godine. Stoga, istraživači su dio pronađenih artefakata prebacili na palubu remorkera MB-12, gdje će biti detaljno analizirani, u nadi da će znanost sklopiti još pokoju kockicu mozaika jedne čudesne priče.

Ključne riječi
Austro-Ugarska povijest pomorska ekspedicija Antartik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!