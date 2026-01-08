Hrvati su zdravi, snažni, dovitljivi. Oni će kleti i moliti se, ali oni će raditi

Kada su se u jesen 2020. sudionici kompleksne arktičke ekspedicije Ruskoga geografskog društva (RGO) i Sjeverne flote u okviru zajedničkih ekspedicija na Arktiku na zapadnoj obali Sjevernog otoka domogli arhipelaga Nova zemlja, naišli su na, najblaže rečeno, zanimljivo otkriće. U procijepu između dvije stijene, pokrivene kamenjem, ugledali su devet bačvi za brašno i sedam sanduka s kobasicom – skladište s namirnicama austrougarske ekspedicije iz pretprošlog stoljeća. U lošem stanju, ali sačuvane! No ovo otkriće otprije pet godina nije ni izbliza slučajno. Pretpostavku da se na jednom od otoka u blizini sjevernog kraja Nove zemlje nalazi skladište s namirnicama iznio je znanstveni voditelj spomenute ruske ekspedicije, pukovnik Sergej Čurkin. Ova se hipoteza pojavila nakon što je istraživač u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci pronašao i analizirao karte i fotografije skladišta jedne od prvih znanstveno-istraživačkih ekspedicija na Arktik, koja je trajala od 1872. do 1874. godine. Stoga, istraživači su dio pronađenih artefakata prebacili na palubu remorkera MB-12, gdje će biti detaljno analizirani, u nadi da će znanost sklopiti još pokoju kockicu mozaika jedne čudesne priče.