Premijer Poljske piše za Večernji: Svjedoci smo goleme energetske krize

Već 16. prosinca održat će se sljedeći summit Europskog vijeća. Ovaj put čeka nas važna rasprava o energetskoj politici i klimatskim pitanjima u sklopu rasprave o gospodarskom oporavku nakon pandemije. Ti razgovori imaju izravan utjecaj na svakodnevni život milijuna Europljana. Radi se, između ostaloga, o stvaranju novih, stabilnih radnih mjesta i o tome da rastuće cijene goriva i energije ne upropaste budžete milijuna obitelji, među kojima i stanovnike Hrvatske.

Naime, svjedoci smo goleme energetske krize i ako ne poduzmemo odgovarajuće mjere, njezine troškove snosit će obični građani. A oni nisu krivci za krizu. Glavni odgovorni su Rusija i monopolska ucjena ruskog koncerna Gazprom. Kako drugačije objasniti smanjenje isporuke plina Europi i manipulaciju cijenama goriva? Kako objasniti pritisak oko plinovoda Sjeverni tok 2? I kako naposljetku objasniti premještanje ruskih trupa na istočnu granicu Ukrajine? Kao rezultat te igre na više nivoa Vladimira Putina, cijene plina u posljednje vrijeme čak su deseterostruko porasle. I sada dok čitate ove riječi, svi na svojoj koži osjećamo taj skok cijena.

To je dovoljan razlog da se ubrza energetska transformacija i tako oslobodi ovisnosti o nepredvidivoj i agresivnoj politici Kremlja i Gazproma. Prijeti nam ipak to da će Europa doći sa zla na gore. Ako se koncept pravedne energetske transformacije zamijeni trenutnom, iracionalnom logikom EU ETS-a, svi ćemo to dvostruko platiti.

U pretpostavci EU ETS-a trebao je biti sustav trgovanja dozvolama za emisiju CO2, koji bi osiguravao ekonomski racionalan i društveno prihvatljiv smjer smanjenja emisija stakleničkih plinova. Međutim, dozvole za emisiju CO2 brzo su postale financijski instrumenti u rukama bogatih investitora. Trenutni koncept EU ETS-a podložan je špekulativnim mehanizmima i koristi ga se za umjetno podizanje cijena trgovanja emisijama.

Ovo nije pesimizam, ovo su žalosne činjenice. U 2016. godini cijena dozvola za emisiju CO2 iznosila je oko 6 EUR po toni. Trenutno doseže gotovo 90 EUR. To je petnaesterostruko povećanje u 5 godina. Sredstva koje bi tvrtke trebale investirati u zelenu transformaciju prenamijenjuju na sve više cijene emisije. Ako ne zaustavimo ovu nekontroliranu špekulaciju, planiranje i učinkovita provedba klimatskih ciljeva mogu se ispostaviti nemogućima.

Vrijedi podsjetiti da Europu ne čine samo različiti jezici i kulture, već i različiti tipovi gospodarstava. Države koje su nakon Drugoga svjetskog rata protiv svoje volje bile podređene Sovjetskom Savezu nisu imale takve razvojne perspektive kao zemlje zapadne Europe. Zemlje srednjoistočne Europe našle su se sada u dvostrukoj opasnosti. Visoka cijena CO2 dozvola uzrokuje gospodarsku nestabilnost, što pak otežava realizaciju klimatske politike Unije.

Usprkos tome aktivno sudjelujemo u zelenoj transformaciji. Danas više nikoga ne treba uvjeravati da se isplati investirati u OIE. Zasigurno ne Poljake koji trenutno proživljavaju fotonaponski boom. Štoviše, poljska je vlada nedavno usvojila strategiju vodika, radimo na offshore vjetroelektranama i pripremamo se za uvođenje nuklearke u Poljsku.

Europa si danas ne može priuštiti pogreške. Borimo se s najgorom gospodarskom krizom u gotovo 100 godina. Naš osnovni zadatak sada bi trebao biti vratiti stabilnost nakon pandemije. Suglasnost da troškovi udare po džepovima građana Europe samo će umnožiti naše probleme.

Stoga uoči Europskog vijeća apeliram na reformu EU ETS-a. Taj je sustav stvoren da bi se potaknula ulaganja u OIE, koji su tada bili znatno skuplji od konvencionalnih izvora. Danas je drugačije.

Revolucija na tržištu obnovljivih izvora energije daje nam mogućnosti jeftine i čiste proizvodnje. EU ETS mora uzimati u obzir trenutnu gospodarsku situaciju, a ne jačati status quo investitora kojima je klimatska politika samo prilika za stjecanje bogatstva.

Već sada EU ETS ne podržava pravednu i poštenu provedbu klimatskih ciljeva, već postaje sama svojom karikaturom. Umjesto da služi održivom razvoju, ona siromašne čini još siromašnijim, a bogati se još više bogate. Istina je takva da je 1% najbogatijeg stanovništva odgovorno za 17% globalne emisije CO2. U najmanju ruku to potvrđuje najnovije Izvješće o svjetskoj nejednakosti 2022. Nadalje, cijela Europska unija odgovorna je za samo 8% globalnih emisija CO2. Ni najveća mobilizacija Europe neće preokrenuti globalni trend, ukoliko se vođe neslavne rang-liste emisija CO2 ozbiljno ne uključe u djelovanja u korist klime. U neku ruku, podsjećat ćemo na one koji žele veslima zaustaviti jureći parobrod.

Ukoliko ne promijenimo svoj pristup, umjesto na okoliš koji se obnavlja, gledat ćemo samo na Europu koja slabi. Dakako, bit ćemo kontinent plemenitih ideja, ali njih će i dalje biti nemoguće provesti u djelo. Tada će se ispostaviti da uopće nismo zaštitili planet, već smo dopustili da postane terenom bezdušne konkurencije i dominacije, arenom borbe za utjecaje. A Europi će biti mjesto na marginama razvoja. Cijenu nedostatka zdravog razuma snosit će prvenstveno obične europske obitelji - u Poljskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Hrvatskoj i bilo kojoj drugoj državi Europe.

Stoga će Poljska 16. prosinca glasno apelirati da se prekine divlja trgovina emisijama CO2. Ovo je jedan od posljednjih trenutaka za ispravljanje grešaka. Krajnje vrijeme da se kaže "stop" političkom greenwashingu.