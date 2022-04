Spektakularna obrana: Nisam mogla ispuniti imovinsku karticu jer mi je policija uzela tablet

Uhićena je 2017., optužena 2020., optužnica joj iz raznih razloga nije pravomoćna, a kako je sutkinja, od dana uhićenja je privremeno udaljena s obnašanja sudačke dužnosti te joj se ta stegovna mjera produljuje svaka tri mjeseca, zadnji put u siječnju 2022. Za to vrijeme, iako ne radi, jer je na meti USKOK-a zbog optužbi teških 45 milijuna kuna, prima jednu trećinu plaće. No usprkos svemu navedenom, ona je i dalje sutkinja, pa kao takva ima i neke obveze. Jedna od obveza je i ispunjavanje imovinske kartice. Kako to nije napravila, Državno sudbeno vijeće (DSV) je protiv nje pokrenulo stegovni postupak te ju je novčano kaznilo. Kaznu je, a riječ je o Vesni Malenici, sutkinji zagrebačkog Trgovačkog suda, pokušala osporiti i na Ustavnom sudu, no ustavna tužba joj je odbijena.

Na stranu to što je spomenuta sutkinja već pet godina privremeno udaljena s dužnosti te što u tih pet godina sudski postupak protiv nje nije ni počeo, što je već samo po sebi dovoljna katastrofa. No razlog koji je sutkinja Malenica navela za neispunjavanje imovinske kartice spektakularno je bezobrazan čak i u zemlji kao što je Hrvatska.

- Istina je da nisam ispunila imovinsku karticu, no nisam je ni imala obvezu ispuniti jer sam u trenutku kada su na snagu stupila Pravila o sadržaju obrazaca izvješća o imovini sudaca i načinu njegova podnošenja, bila udaljena od obavljanja sudačke dužnosti. Nisam ni na koji način mogla podnijeti izvješće koje bi sadržavalo sve potrebne podatke jer mi je tijekom istražnih radnji oduzeta sva obiteljska dokumentacija, sva komunikacijska sredstva, uključujući tablet i kompjuter - branila se sutkinja Malenica u stegovnom postupku koji je protiv nje pokrenut.

Njezinu obranu DSV nije prihvatio pa ju je novčano kaznio zbog neispunjavanja imovinske kartice. Ona je zbog te odluke DSV-a podnijela ustavnu tužbu, no tužba joj je odbijena. Iako je tvrdila da nije obavezna ispunjavati imovinsku karticu jer je privremeno udaljena s dužnosti, Ustavni sud joj nije dao za pravo, navevši da je DSV svoju odluku iz stegovnog postupka dobro i argumentirano obrazložio. Naveli su i da je bez obzira na privremeno udaljenje s dužnosti, sutkinja Malenica i dalje pravosudni dužnosnik te kao takva ima zakonsku obvezu podnošenja imovinske kartice. Pojasnili su i da je svoju imovinsku karticu, mogu prijaviti i preko mrežne aplikacije sustava IKS te je dostaviti preko neke sustava e-građani.

To što sutkinja Malenica ne zna što posjeduje, možda i nije čudno, kada se stavi u kontekst detalja iz optužnice koja je protiv nje podignuta. Tamo se primjerice navodu da je žena jednostavno zaboravila da ima 300.000 kuna u sefu koji su tamo stajali godinama, što je otkriveno tijekom istrage. Što se pak tiče onog za što ju se tereti, optužena je s još nekoliko osoba, uključujući i stečajnog upravitelja Peru Hrkaća, za izvlačenje oko 45 milijuna kuna iz stečaja koje su vodili. Nakon što su 2017. njih dvoje uhićeni, blokirana im je bila imovina vrijedna 10 milijuna kuna. No optužnica podignuta i svibnju 2020. još nije potvrđena. Prvo su obrane tražile izdvajanje nezakonitih dokaza, a početkom travnja sjednica optužnog vijeća je odgođena zbog Hrkaćeve bolesti.

Prema optužnici, USKOK tvrdi da su sutkinja Malenica i Hrkać godinama bili dobro uigrani tandem, jer su zajedno tijekom godina vodili niz stečajnih postupka, velikih tvrtki i banka, poput Glumina i Komercijale banke. Vođenje stečajeva bilo im je, tvrdi, pokriće za izvlačenje novca i osobno bogaćenje. Prema navodima USKOK-a, izvukli su oko 45 milijuna kuna, pri čemu su njih dvoje osobno "zaradili" oko 13 milijuna kuna. Osim njih dvoje, još su optuženi Tatjana Kušec, koja je bila Hrkačeva desna ruka, Miroslav Mitak, poduzetnik Milan Lučić, Josip Debić te tvrtka Moto sprint. Sutkinja Malenica i Hrkać se terete da su u stečajnim postupcima koje su vodili Glumina banku oštetili za više od 20 milijuna kuna, Glumina gradnju za tri milijuna kuna, Amforu maris za 15,5 milijuna kuna, TŽV Gredelj za 1,6 milijuna kuna, te da su u još 11 stečajnih postupka te tvrtke oštetili za još 11 milijuna kuna. Hrkać se tereti i da je radnike Gredelja tražio da mu besplatno obavljaju građevinske radove na njegovim ili sutkinjinim nekretninama, a tereti se i da je nezakonito zapošljavao članove svoje obitelji, prijatelje i poznanike. Optuženici se terete da to počinili od kolovoza 2008. do studenog 2017.