VIDEO Kremaljski propagandist izgubio kontrolu u prijenosu uživo: Pogledajte skandaloznu izjavu o Meloni

Talijanska vlada pozvala je u utorak ruskog veleposlanika u Rim na razgovor zbog teških i vulgarnih uvreda upućenih premijerki Giorgiji Meloni na ruskoj državnoj televiziji. Poznati kremaljski propagandist Vladimir Solovjov u svojoj emisiji 16. travnja obrušio se na talijansku premijerku u više od minutu dugom napadu. Govoreći dijelom na talijanskom, a dijelom na ruskom, nazvao ju je 'certificiranom idiotkinjom', 'fašističkom ološi', 'divljom zvijeri...Solovjov ju je optužio da je izdala svoje birače, ali i američkog predsjednika Donalda Trumpa, nakon što je Meloni kritizirala Trumpov nedavni sukob s papom Lavom. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani oštro je reagirao. Na platformi X objavio je da je ruskog veleposlanika Alekseja Paramonova pozvao u Ministarstvo vanjskih poslova "kako bi izrazio službeni prosvjed zbog izuzetno ozbiljnih i uvredljivih izjava". "Izražavam punu solidarnost s premijerkom Giorgijom Meloni", dodao je Tajani, piše Politico.

Premijerka Meloni odgovorila je na društvenim mrežama, odbacivši napad kao klasičnu kremaljsku propagandu. "Po svojoj prirodi, marljivi propagandist režima ne može držati lekcije o dosljednosti ili slobodi. Italija neće promijeniti svoj kurs", napisala je Meloni.

Ruski veleposlanik Paramonov odgovorio je na Facebooku da je Rim 'promašio metu'. Tvrdi da osobni komentari televizijskog voditelja ne predstavljaju službeni stav ruske vlade te da ih "nijedan razuman čovjek ne bi smatrao službenim".

Rusko ministarstvo vanjskih poslova za sada nije dalo službeni komentar.

Napad je izazvao rijetko jedinstvo među talijanskim političarima. Čak je i vođa oporbe, ljevičarka Elly Schlein, osudila izjave kao "neprihvatljive seksističke optužbe". "Napad na talijansku premijerku vrijeđa cijelu zemlju", poručila je Schlein.

Giorgia Meloni jedna je od najčvršćih europskih podržavateljica Ukrajine. Italija je pod njezinim vodstvom pojačala vojnu pomoć Kijevu, a nedavno je u Rimu ugostila ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog radi dogovora o proširenju suradnje, uključujući zajedničku proizvodnju dronova. Unatoč tome, unutar talijanske vladajuće koalicije postoje napetosti – stranka Liga i oporbeni Pokret 5 zvijezda zagovaraju povratak uvoza jeftinog ruskog plina zbog energetskih problema. Incident se dogodio u trenutku kada Europska unija razmatra nove sankcije i mjere protiv Rusije, uključujući moguće ukidanje financiranja Venecijanskog bijenala ako Rusija sudjeluje na izdanju 2026. godine. Ovaj diplomatski skandal dodatno je zaoštrio odnose između Italije i Rusije te pokazao koliko kremaljska propaganda koristi vulgarne osobne napade protiv europskih vođa koji podržavaju Ukrajinu.