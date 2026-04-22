Država traži 400 novih vojnika: Evo uvjeta i rokova

Ministarstvo obrane (MORH) raspisalo je u srijedu javni natječaj za prijam 400 vojnika i mornara u ugovornu vojnu službu u trajanju od dvije godine, s početkom 1. lipnja, a na natječaj se mogu javiti osobe oba spola mlađe od 30 godina.

Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, odnosno osnovnu uz obvezu da tijekom prvog ugovora, uz potporu Ministarstva obrane, završe srednjoškolsko obrazovanje. Također, ne smiju biti stariji od 30 godina do kraja 2026. godine, priopćeno je iz MORH-a.

Poseban je uvjet uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili temeljnog vojnog osposobljavanja, a probni rad ugovornih vojnika i mornara traje šest mjeseci. Prijam će se provoditi prema potrebama Oružanih snaga na više lokacija diljem Hrvatske, uključujući Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Našice, Petrinju, Pulu, Split, Varaždin, Veliku Goricu, Zagreb i Zemunik Donji.

U vojnu službu mogu se ponovno primiti i bivši vojnici i mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust, bez prava na mirovinu, pod uvjetom da nisu stariji od 40 godina i da ispunjavaju dodatne zakonske uvjete. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju te uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Prijave se podnose osobno ili poštom Središnjici za upravljanje osobljem u Zagrebu ili nadležnim područnim odjelima za poslove obrane, a moguće ih je podnijeti i putem e-prijavnice dostupne na mrežnim stranicama MORH-a. Rok je za prijavu za kandidate koji su završili dragovoljno vojno osposobljavanje osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama, dok kandidati s temeljnim vojnim osposobljavanjem prijave mogu podnijeti do 15. svibnja 2026.

Prije prijma kandidati će proći odabirni postupak koji uključuje provjere iz vojne evidencije, psihologijska testiranja, zdravstvene preglede i druge propisane provjere. Dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici MORH-a te putem telefona i u područnim odjelima za poslove obrane.