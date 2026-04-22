Nema zemlje za starce: Izloženi su psihičkom i fizičkom nasilju, u izrazitom su riziku od siromaštva...

Živim na imanju koje pripada sinu, ja i moj suprug, sad pokojni, smo ga gradili i ulagali. Sve što smo zaradili radom u tuđini ulagali smo u te odvojene objekte, svatko svoj ulaz. Sad je nastala situacija da me vlastiti sin maltretira i psihički uništava. Počelo je zatvaranjem vode, zatvaranjem ulaza u dvorište, zatvaranjem pomoćnih objekata gdje se nalaze stvari koje su pripadale nama, sad je došlo da će mi promijeniti brave da ne mogu ući u taj dio gdje sam živjela i gdje su sve moje stvari. Ja sam invalid, imam 63 godine, nemam nikakve druge mogućnosti da riješim stambeno pitanje i na kraju krajeva zašto? Sve je tu uloženo. Sva moja ljudska prava mi gazi i uništava. Meni osobno je ovo što vam pišem toliko sramotno i ponižavajuće. Ovo što mi se događa od vlastitog djeteta nikada ne bih ni pomislila, nažalost nikada nismo ništa pismeno napravili (čak nisam ni tu prijavljena, nitko nije razmišljao da se ovako nešto može dogoditi). Eto to što sam vam napisala je žalosna istina.