Najmlađi poslali najvažnije poruke povodom Dana planeta Zemlje: 'Više hodaj, a manje vozi!'

Povodom Dana planeta Zemlje, Trg Stjepana Radića u Velikoj Gorici ispunili su osmijesi, dječja graja i poruke koje podsjećaju na ono najvažnije,brigu o prirodi, okolišu i budućnosti planeta na kojem živimo. Učenici osnovnih škola Velike Gorice kroz kreativne radove, crteže i kratke slogane pokazali su koliko jasno razumiju važnost očuvanja prirode i koliko ozbiljno doživljavaju teme vezane uz okoliš i klimatske promjene.

Na kartonima u obliku listova koje su ponosno držali u rukama, nizale su se jednostavne, iskrene i direktne poruke koje pozivaju na promjenu svakodnevnih navika i odgovorniji odnos prema prirodi. Među njima su se posebno istaknule:

„Više hodaj, a manje vozi!“

„Posadite puno biljaka i reciklirajte. Ne bacaj puno smeća!“

„Umjesto autom idi pješke! Recikliraj! Sadi biljke!“

U tim kratkim rečenicama sažeta je cijela filozofija održivog života – od smanjenja korištenja automobila, preko sadnje biljaka i brige za zelenilo, do odgovornog odnosa prema otpadu i prirodnim resursima. Iako napisane dječjom rukom, poruke nose vrlo jasnu i snažnu poruku odraslima: svakodnevne odluke imaju izravan utjecaj na okoliš.

Upravo na gradskom trgu, među prolaznicima, te su poruke dobile dodatnu snagu. Nisu ostale zatvorene u učionicama ni ograničene na školske zadatke, već su postale javni apel svima koji su zastali, pročitali ih i na trenutak promislili o vlastitim navikama. U njima se osjeća dječja iskrenost, ali i sve izraženija svijest o problemima zagađenja, klimatskih promjena i potrebi za odgovornijim ponašanjem prema prirodi.

Njihove riječi nisu samo školski zadatak – one su podsjetnik odraslima da upravo od svakodnevnih izbora počinje stvarna briga za planetu. U vremenu kada se često govori o velikim globalnim rješenjima, učenici su pokazali da promjena može započeti vrlo jednostavno, više hodanja, manje vožnje, više sadnje, manje otpada i više odgovornosti prema okolišu.

Zbog toga su dječje poruke na trgu postale simbol dana koji podsjeća da je budućnost planeta u rukama svih nas, ali i da su najmlađi često oni koji najjasnije i najiskrenije vide što treba mijenjati. Povodom Dana planeta Zemlje, Trg Stjepana Radića krasila je i jedinstvena instalacija „Drvo budućnosti Velike Gorice“. Riječ je o tri metra visokoj skulpturi izrađenoj u potpunosti od kartona, koja je postala platno za dječje vizije zelenijeg, čišćeg i održivijeg grada.

Glavne zvijezde ovogodišnjeg programa bili su učenici trećih razreda goričkih osnovnih škola koji su svoje želje i poruke o očuvanju Velike Gorice ispisali na listovima, a ti su listovi činili krošnju ovog impresivnog drveta. Na njima su se našle poruke o smanjenju plastike, čišćim parkovima, više zelenila i odgovornijem odnosu prema okolišu, čime je „Drvo budućnosti“ postalo svojevrsna živa arhiva dječjih snova o održivom gradu.

Posebnost projekta je i u tome što je u potpunosti gorički proizvod. Instalacija je osmišljena i proizvedena u Velikoj Gorici u pogonima lokalne tvrtke Velprom, koja je pokazala kako se od kartona može stvoriti čvrsta, monumentalna i ekološki prihvatljiva instalacija.

„Ovaj projekt nije samo simbol naše vizije zelene Gorice, već i dokaz snage našeg lokalnog gospodarstva. Ponosni smo što u našem gradu imamo inovatore koji od recikliranih materijala stvaraju simbole budućnosti kakve danas vidite na našem trgu. Na tom tragu kontinuirano razvijamo niz gradskih projekata koji pokazuju koliko brinemo o prostoru, okolišu i kvaliteti života sugrađana. Sadimo nova stabla, urbane šume i voćnjake, a cilj nam je dosegnuti brojku od 4 tisuće posađenih stabala. Uređujemo parkove i javne površine, sudjelujemo u akcijama poput „Od izvora do mora“, a VG Čistoća redovito provodi edukacije o razvrstavanju otpada. Otvorili smo i novo reciklažno dvorište te ulažemo 6,5 milijuna eura u zelene projekte poput Pauk VG i Dječje zelene mreže – Plemeniti Pauković“, istaknuo je gradonačelnik Krešimir Ačkar.

Za razliku od klasičnih manifestacija koje često generiraju otpad, „Drvo budućnosti“ osmišljeno je po principu nulte stope otpada (Zero Waste). Nakon završetka, instalacija će biti u potpunosti reciklirana, čime se zatvara puni krug održivosti,od ideje, preko izrade, do ponovne prerade materijala.

Projekt se ne zaustavlja samo na središnjem gradskom trgu. Kako bi se poruka o održivosti prenijela i najmlađima u svakodnevnom okruženju, 15 goričkih vrtića dobit će svoje mini verzije „Drva budućnosti“, prilagođene dječjem uzrastu i interaktivnom učenju.

„Željeli smo da svako dijete u Velikoj Gorici dobije priliku pokazati kako vidi prirodu koja ga okružuje. Zato je važno da se vizija s trga preseli u vrtiće širom grada, čime ovaj projekt postaje najveća koordinirana ekološka akcija u povijesti našeg grada. Na taj način razvijamo svijest od najranije dobi o važnosti očuvanja okoliša“, poručuju iz Grada Velike Gorice.

U sklopu projekta planirana je i sadnja 40 novih stabala u dvorištima škola i vrtića, čime se dodatno potvrđuje poruka da održiva budućnost počinje danas,u lokalnoj zajednici, među najmlađima i njihovim obiteljima.