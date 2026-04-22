NOĆNI NAPAD

Drama u Zagrebu: Maskirani napadači upali u kuću, jedan izvukao pištolj. Maloljetnik spasio obitelj

22.04.2026.
u 16:46

U napadu je 65-godišnjak lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

Danas, 22. travnja oko 4. i 10, na području Maksimira dogodio se nasilan upad u obiteljsku kuću u kojoj su se nalazile tri osobe, 65-godišnji vlasnik, 62-godišnjakinja i maloljetni član obitelji.

Prema dosad utvrđenim informacijama, trojica nepoznatih muškaraca provalila su u kuću te odmah po ulasku fizički napala vlasnika. Tijekom napada ozlijedili su ga uporabom oštrog predmeta. Napadnuti 65-godišnjak uspio se djelomično obraniti te je jednog od napadača odgurnuo od sebe.

Situacija je dodatno eskalirala kada je jedan od osumnjičenih zaprijetio vatrenim oružjem maloljetnom članu obitelji. U pokušaju obrane, maloljetnik je reagirao te predmetom koji mu se našao pri ruci udario napadača po glavi. Nakon toga, sva trojica počinitelja pobjegla su s mjesta događaja.

U napadu je 65-godišnjak lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelje.

Žele imati najjaču vojsku u Europi, planiraju povećanje u tri faze: 'Postići ćemo tehnološku nadmoć'
provala policija Maksimir razbojništvo

Komentara 3

LE
Levanto
17:59 22.04.2026.

Hm. Nekako mi sve.ovo čudno.

AO
AP_OzempiČek
16:55 22.04.2026.

Sva sreća da je Hrvatska sigurna zemlja kao što reče naš ministar. Možda je mislio da je sigurna za Pavlekov ili Mamićev bijeg. To se moglo pretpostaviti sa 100% sigurnošću.

