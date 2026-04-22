Drama u Zagrebu: Maskirani napadači upali u kuću, jedan izvukao pištolj. Maloljetnik spasio obitelj

Danas, 22. travnja oko 4. i 10, na području Maksimira dogodio se nasilan upad u obiteljsku kuću u kojoj su se nalazile tri osobe, 65-godišnji vlasnik, 62-godišnjakinja i maloljetni član obitelji.

Prema dosad utvrđenim informacijama, trojica nepoznatih muškaraca provalila su u kuću te odmah po ulasku fizički napala vlasnika. Tijekom napada ozlijedili su ga uporabom oštrog predmeta. Napadnuti 65-godišnjak uspio se djelomično obraniti te je jednog od napadača odgurnuo od sebe.

Situacija je dodatno eskalirala kada je jedan od osumnjičenih zaprijetio vatrenim oružjem maloljetnom članu obitelji. U pokušaju obrane, maloljetnik je reagirao te predmetom koji mu se našao pri ruci udario napadača po glavi. Nakon toga, sva trojica počinitelja pobjegla su s mjesta događaja.

U napadu je 65-godišnjak lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelje.