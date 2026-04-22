Zagrepčanka ne može vjerovati koliko su joj naplatili šišanje: 'Imam škare, sama ću'

Zašto je u metropoli tako skupo šišanje i postoji li mjesto na kojem se vrhovi mogu skratiti, a da se ne izdvoji više od 20 eura, pita jedna korisnica Reddita. "Žensko šišanje je oduvijek bilo skupo, a muško da ni ne spominjem, cijene su još gore", napominje. "Bahato su preskupi… frizerka kod koje sam išla prije, sad je stavila obično šišanje na ravno duge ravne kose bez ikakve frizure 80€! Pokušala sam sa susjednim salonom, tamo je 60 eura", piše. Dodaje kako zna da im je materijal poskupio, "ali realno na šišanje potroši toplu vodu, malo šampona, oprat jedan ručnik...na kraju ispada najskuplje njeno znanje šišanja, ali da to baš vrijedi 50€ ne bi rekla", ističe.

"Najgore je to kaj najčešće zapravo imaju neke smećarske proizvode. Mama je 30 godina išla kod iste frizerke, a svaki puta drugačije plati. Svaki put je mamu pitala želi li neki (skuplji valjda) šampon ili 'obični', o tome joj je ovisila cijena, a žena kupila jednom neku marku, a unutra punila svašta. Svi varaju gdje stignu pa takvih i među frizerima", piše u drugom komentaru.

"Zbog ovog se sama šišam", "Zbog toga šišam sebe i ostale ukućane. Imam dobru mašinicu, škare i češalj i to je dovoljno", "Ja sam se doma krenula šišati. Oduvijek se šišam na ravno pa nije neka mudrost, u 10 min me mama ošiša i nema neke razlike. Prekipio mi je odlazak kod frizera kad me kvartovska frizerka zadnji put samo iščupala pri pranju kose i onda mi je još dala fen da si sama osušim kosu", nizali su se komentari.