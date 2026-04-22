Cijene goriva znatno porasle, a osjetljivost Amerikanaca na to ne treba podcjenjivati

Vojni napad na Iran, čini se, pretvorio je sukob u otvorenu i trajniju prijetnju. Znatno viša premija rizika ugrađena u cijenu sirove nafte vjerojatno će se zadržati ako rat koji je započeo krajem veljače u konačnici dovede do šireg gubitka kontrole u regiji koja je toliko ključna za globalno gospodarstvo. Kako se vojni angažman produljuje, a broj američkih žrtava raste, povećava se i pritisak na administraciju, uz sve izraženije kritike u zemlji, osobito jer su ankete u SAD-u od početka jasno upućivale na snažno protivljenje ratu. Svakim danom trajanja sukoba troškovi vojnog angažmana rastu i dodatno opterećuju već napet savezni proračun. Nadalje, cijene goriva na američkim benzinskim postajama vidljivo su porasle, a osjetljivost Amerikanaca na to pitanje ne treba podcjenjivati. Sigurnost opskrbe energijom u SAD-u ipak je manji problem jer je zemlja danas u velikoj mjeri energetski samodostatna, za razliku od mnogih drugih regija svijeta.