UZNEMIRUJUĆE OTKRIĆE

Pritvoren zbog sumnje na spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Željko Draženović/Hina
22.04.2026.
u 17:19

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske izvijestili su u srijedu o dovršetku kriminalističkog istraživanja nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru obavili pretragu doma i drugih prostorija te vozila koje osumnjičeni 34-godišnjak koristi i pronašli te privremeno oduzeli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Dodaje se kako je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da je osumnjičeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavio, posjedovao i razmjenjivao inkriminirajuće sadržaje.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.
