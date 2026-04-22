Veliki iskorak: Imate znanje, a nemate papir koji to dokazuje? Uskoro ćete ga moći dobiti u Bjelovaru

Odlični ste u poslu za koji se nikada niste formalno obrazovali? Znate raditi, stvarati, promovirati i graditi brend, ali za to nemate diplomu ni certifikat? U vremenu kada se znanje sve češće stječe kroz praksu, iskustvo i svakodnevni rad, sve je više ljudi koji su stručni u onome što rade, ali to ne mogu službeno dokazati. Upravo bi zato vijest iz Bjelovara mogla označiti važan iskorak za hrvatsko obrazovanje odraslih. Naime, Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (CUK) dobio je pozitivno stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na program vrednovanja prethodnog učenja za stjecanje mikrokvalifikacije Internetski marketing i brendiranje. Time je CUK postao prva ustanova u Hrvatskoj koja je dobila stručno mišljenje za program

vrednovanja prethodnog učenja, čime je otvoren prostor za novi pristup formalnom priznavanju kompetencija stečenih izvan klasičnog obrazovnog sustava.

- Riječ je o važnom iskoraku koji bi mnogim odraslim osobama mogao donijeti ono što im je dosad nedostajalo, a riječ je o službenoj potvrdi znanja i vještina koje mnogi od njih već godinama primjenjuju u praksi. U svijetu rada to je posebno važno jer brojni ljudi svoje kompetencije ne stječu isključivo u učionicama, nego kroz posao, samostalno učenje, svakodnevne izazove i konkretne odgovornosti – pojašnjava ravnateljica bjelovarskog CUK-a Ivana Hrpalo.

Upravo zato, dodaje, vrednovanje prethodnog učenja postaje jedna od ključnih tema suvremenog obrazovanja odraslih. Ono polazi od jednostavne, ali dugo zanemarivane činjenice da ljudi često znaju mnogo više nego što je vidljivo iz njihovih formalnih kvalifikacija. Hrpalo pojašnjava kako su internetski marketing i brendiranje s razlogom odabrani za prvi ovakav program.

-Riječ je o sektoru u kojem velik broj ljudi već godinama stječe konkretna, primjenjiva i tržišno relevantna znanja. Netko vodi društvene mreže za svoj obrt, netko osmišljava promociju za udruge, netko razvija sadržaj za mali posao, a netko kroz svakodnevni rad uči kako predstaviti proizvod, uslugu ili ideju i kako je približiti ciljanoj publici. Sve su to stvarne vještine i stvarne kompetencije, a ovaj program otvara mogućnost da one napokon budu i formalno priznate – smatra Hrpalo.

Ovakav iskorak puno govori i o samoj ustanovi koja ga je pokrenula. CUK se ovim potezom potvrđuje kao institucija koja prati promjene u društvu i razumije da obrazovanje odraslih više ne može ostati vezano isključivo uz tradicionalne modele stjecanja znanja. Današnje obrazovanje, kažu u CUK-u, mora biti fleksibilnije, bliže ljudima i usklađeno sa stvarnim životnim i radnim okolnostima. Ujedno, riječ je i o potezu koji pokazuje spremnost na ulazak u novo i nedovoljno istraženo područje.

- Vrednovanje prethodnog učenja ne donosi samo administrativnu novost nego i drukčiji pogled na znanje, kompetencije i obrazovne putove odraslih osoba. Umjesto da se vrednuje samo formalni put koji je netko prošao, u središte se stavlja ono što osoba doista zna i može – ističe Hrpalo.

Naša sugovornica ističe kako je ponosna jer je upravo CUK prva ustanova u Hrvatskoj koja je dobila stručno mišljenje za program vrednovanja prethodnog učenja. - U tome vidim potvrdu svega što godinama gradimo, našeg ozbiljnog rada, stručnosti, jasne

vizije i stava da obrazovanje mora biti usmjereno na čovjeka. Ljudi često nose puno više znanja i sposobnosti nego što je formalno vidljivo. Vjerujem da sustav mora znati prepoznati tu stvarnost i dati joj zasluženo mjesto – zaključuje naša sugovornica.

Dodala je kako ovaj rezultat ujedno potvrda da se važne promjene mogu pokrenuti i iz malih sredina kao što je Bjelovar.

- Ovo je dokaz da lokalna ustanova može biti prva, može biti hrabra i može otvarati put drugima. Posebno me veseli što smo otvorili prostor za nešto što ima stvaran smisao za ljude, da se njihovo znanje vidi, prizna i vrednuje. Upravo u tome vidim pravu svrhu obrazovanja odraslih – kaže Hrpalo pod čijim se vodstvom CUK posljednjih godina profilira kao ustanova koja otvara nove teme, pokreće važne procese i pokazuje da i lokalna sredina može biti prostor ozbiljnih, stručnih i pionirskih promjena. To dokazuju i brojni međunarodni projekti koje je ova ustanova provela i provodi posljednjih godina, uglavnom kroz EU fondove, kao što su projekt Kreativne Europe KUL, EDUROM, partnerstvo u projektu ESF+INCLUtura. K tome, mogu se pohvaliti titulom Europe Direct centra, nositelji su Erasmus akreditacije, članovi međunarodne inicijative Pact for Skills.

Akreditiranje postupka vrednovanja prethodnog učenja korak je dalje u povećanju dostupnosti obrazovanja svim slojevima društva. Iz CUK-a najavljuju da će uskoro objaviti više informacija o mogućnostima uključivanja u postupak i stjecanja mikrokvalifikacije za koju su dobili odobrenje Agencije. - Ono što se za sada zna jest to da će isti moći proći svi zainteresirani, ne samo iz Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, nego iz cijele Hrvatske, a u planu je i kreiranje programa pomoću kojih će se vrednovanje moći provesti i za druge mikrokvalifikacije – zaključuje Hrpalo.