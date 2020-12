Šostar opravdao kažnjavanje i poručio: 'Cinkao bih susjede jer bi ugrozili i moju obitelj i mene'

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar smatra da srednje škole još uvijek ne bi trebale prijeći na online nastavu jer su zdrava djece još uvijek pod kontroliranim uvijetima u školama.

"Znamo da su se zatvorili ugostiteljski objekti. Dakle, oni praktički ne bi imali drugog izlaza nego se okupljati isključivo po domovima, i to po cijele dane. Ovdje su ipak koliko-toliko kontrolirani uvjeti i mislim da je u ovom času, gdje god je to moguće, bolji model A nastave, i tog su mišljenja i ministar Fuchs i ministar Beroš. Još uvijek nema razloga da prelazimo na model C", poručio je Šostar u Dnevniku HTV-a.

Tvrdi da će se pozitivni nalazi na antigenskim testovima potvrditi na PCR-u te da će konačne brojke imati oko ponedjeljka. U testiranje su uključene još četiri osnovne škole jer je u osnovnim školama nešto manji odaziv, ni jedno dijete ne može se testirati bez pisane privole roditelja.

Prema današnjem izvješću Zavoda, tijekom proteklog dana utvrđen je pozitivan nalaz testa kod 22 učenika i četiri nastavnika osnovnih škola te 40 učenika srednjih škola. Ti su testovi napravljeni na PCR-u.

"U Zagrebu nas ohrabruje da smo prije desetak dana ili dva tjedna imali 45, čak 46 posto pozitivnih nalaza u odnosu na broj testiranja, a danas je taj broj oko 25, 26 posto. Vidjet ćemo kako će biti sutra, ali evidentan je kontinuirani pad", istaknuo je Šostar i rekao kako su učenici najčešće zaraženi unutar obitelji.

Na pitanje bi li "cinkao" svoje susjede ako se u stanu okupe u većem broju od dopuštenog potvrdno je odgovorio. "Naravno, jer bi ugrozili i moju obitelj i mene", tvrdi.

Odbacio je i kritike na račun kazni rekavši: "Ako poštujete zakon, nitko vas neće kazniti. Ako je netko toliko bahat i neodgovoran, mora snositi sankcije", rekao je Zvonimir Šostar. .