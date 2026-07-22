Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ROMANTIČNE LETJELICE

Ova županija postaje hrvatska Kapadokija: Spremaju zračni spektakl, dolaze ljudi čak iz Australije

storyeditor/2026-07-21/Baloni2.jpg
Marko Kiš
Autor
Ivica Beti
22.07.2026.
u 08:55
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Posjetitelji će moći uživo pratiti pripremu balona i polijetanja, a posebno atraktivan bit će "night glow"

– Baloni nas povezuju s najelitnijim svjetskim destinacijama, poput turske Kapadokije. Mi želimo biti hrvatska Kapadokija – kaže Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije, najavljujući 5. festival balona na vrući zrak, koji će se od 3. do 6. rujna održati u Prelogu, pokraj najvećeg umjetnog jezera u Hrvatskoj. U sklopu međunarodnog festivala održat će se i 3. natjecanje Croatia Hot Air Balloon Open Championship 2026. Kapadokija je turska regija poznata po balonaštvu, a i Međimurje je na dobrom putu da bude ucrtano na svjetsku kartu najpopularnijih odredišta za ljubitelje letova.

Igor Mikloušić, direktor i osnivač Croatia Hot Air Balloon Teama, ostao je prije nekoliko godina oduševljen lokacijom u donjem Međimurju. – Baloni su najromantičnije letjelice. Nemaju kormilo ili volan, možete samo loviti ovdašnje specifične nježne vjetrove. Svi koji su ovdje letjeli, vraćaju se – kaže Mikloušić, nasljednik tradicije koju su započeli njegovi roditelji Tom i Marija Mikloušić, pioniri balonaštva u Hrvatskoj i regiji. S više od 2000 sati letačkog iskustva licencirani je komercijalni pilot, instruktor i ispitivač za letenje balonima na vrući zrak, a kao najmlađi pilot na Svjetskom prvenstvu 2008. osvojio je 39. mjesto od 105 posada. Postao je jedini pilot koji je pobijedio u dvije utrke i Hrvatsku uvrstio među 30 najuspješnijih nacija. Sudjelovao je i u pothvatima koji su ušli u Guinnessovu knjigu rekorda, među kojima se ističu prelet La Manchea i najduži let balonom u Francuskoj 2017. U Prelog će početkom rujna, veli, doći balonaši iz dvadesetak država s 30 balona, između ostalih i oni iz Australije i s Novog Zelanda.

– Svaki let organiziran je u skladu sa strogim međunarodnim standardima, a odluke o polijetanju donose se isključivo na temelju vremenskih uvjeta. Posjetitelji će moći uživo pratiti pripremu balona, jutarnja i večernja polijetanja, a posebno atraktivan bit će i tradicionalni "night glow", odnosno pretvaranje balona u goleme svjetleće lampione – najavljuje Mikloušić, koji je zajedno s Krešimirom Biškupom iz agencije WTF Events došao na ideju da se u Prelogu pokrene festival balona. – Jedan od glavnih razloga je lokacija. Kad je Igor vidio ovaj kraj i kako je ovdje lijepo letjeti, rekao je: 'Idemo nešto napraviti' – otkriva Biškup.

Letovi iznad vode, a u ovom slučaju riječ je o jezeru površine 17 četvornih kilometara i rijekama Dravi i Muri koje se nalaze u blizini, poseban su doživljaj. Prepoznali su to i u Zmajarskom klubu Rode koji pokraj jezera ima travnatu stazu s hangarom. Zanimljivo je da je Prelog nekad nosio naziv "Grad speedwaya", jer je u tom gradu bio stadion za taj motociklistički sport. Na utrke su dolazili spidvejaši iz Poljske, Engleske, Češke, Slovenije... Zvonimir Pavlic, trostruki prvak Jugoslavije, iz AMD-a Prelog prešao je u AMD Krško i postao prvi Hrvat koji je bio pobjednik Prvenstva Slovenije u speedwayu. No staze za speedway u Prelogu više nema, Z. Pavlic sagradio je novi stadion u susjednom Donjem Kraljevcu, a Prelog je postao – "grad balona". Plan je da se posjetitelje zadrži više dana, a ne samo dan ili dva kao kada se započinje s letovima. Ima i dovoljno smještajnih kapaciteta jer je blizu hotel Panorama.

Autentični doživljaj

– Ovaj festival za Turističku zajednicu Grada Preloga predstavlja jedan od ključnih događaja u turističkom kalendaru našega grada. Proteklih godina ugostili smo više od 30 balona, odnosno timove iz dvadesetak država, a privukao je i desetke tisuća posjetitelja. Prošle godine u četiri dana posjetilo nas je oko 20.000 ljudi, dok je prethodnih godina, kada su nam vremenski uvjeti bili naklonjeniji, broj posjetitelja prelazio i 30.000 – ističe Marko Židov iz Turističke zajednice Grada Preloga. Cilj je, napominje, dodatno pozicionirati Prelog kao destinaciju koja nudi autentične doživljaje i sadržaje za različite skupine posjetitelja, od gastronomije i vina, preko poljoprivrede i sporta pa sve do velikih atrakcija poput balonskog festivala. Ovogodišnje izdanje donosi i bogat program koji će, uz atraktivne letove balona, uključivati dva koncerta, nastupe dvojice DJ-eva, gastronomsku ponudu i posebno izdanje "Piknika na Dravi", čime će, kaže Biškup, festival ponuditi sadržaje za cijele obitelji i posjetitelje različitih generacija. Najavljen je i koncert grupe Dalmatino posljednjeg dana festivala.

FOTO Najseksi glumica današnjice u bikiniju koji je jedva obuzdao njezine bujne grudi, mreže gore
storyeditor/2026-07-21/Baloni2.jpg
1/16

Ključne riječi
Kapadokija baloni Međimurje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!