Ova županija postaje hrvatska Kapadokija: Spremaju zračni spektakl, dolaze ljudi čak iz Australije

– Baloni nas povezuju s najelitnijim svjetskim destinacijama, poput turske Kapadokije. Mi želimo biti hrvatska Kapadokija – kaže Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije, najavljujući 5. festival balona na vrući zrak, koji će se od 3. do 6. rujna održati u Prelogu, pokraj najvećeg umjetnog jezera u Hrvatskoj. U sklopu međunarodnog festivala održat će se i 3. natjecanje Croatia Hot Air Balloon Open Championship 2026. Kapadokija je turska regija poznata po balonaštvu, a i Međimurje je na dobrom putu da bude ucrtano na svjetsku kartu najpopularnijih odredišta za ljubitelje letova.

Igor Mikloušić, direktor i osnivač Croatia Hot Air Balloon Teama, ostao je prije nekoliko godina oduševljen lokacijom u donjem Međimurju. – Baloni su najromantičnije letjelice. Nemaju kormilo ili volan, možete samo loviti ovdašnje specifične nježne vjetrove. Svi koji su ovdje letjeli, vraćaju se – kaže Mikloušić, nasljednik tradicije koju su započeli njegovi roditelji Tom i Marija Mikloušić, pioniri balonaštva u Hrvatskoj i regiji. S više od 2000 sati letačkog iskustva licencirani je komercijalni pilot, instruktor i ispitivač za letenje balonima na vrući zrak, a kao najmlađi pilot na Svjetskom prvenstvu 2008. osvojio je 39. mjesto od 105 posada. Postao je jedini pilot koji je pobijedio u dvije utrke i Hrvatsku uvrstio među 30 najuspješnijih nacija. Sudjelovao je i u pothvatima koji su ušli u Guinnessovu knjigu rekorda, među kojima se ističu prelet La Manchea i najduži let balonom u Francuskoj 2017. U Prelog će početkom rujna, veli, doći balonaši iz dvadesetak država s 30 balona, između ostalih i oni iz Australije i s Novog Zelanda.

– Svaki let organiziran je u skladu sa strogim međunarodnim standardima, a odluke o polijetanju donose se isključivo na temelju vremenskih uvjeta. Posjetitelji će moći uživo pratiti pripremu balona, jutarnja i večernja polijetanja, a posebno atraktivan bit će i tradicionalni "night glow", odnosno pretvaranje balona u goleme svjetleće lampione – najavljuje Mikloušić, koji je zajedno s Krešimirom Biškupom iz agencije WTF Events došao na ideju da se u Prelogu pokrene festival balona. – Jedan od glavnih razloga je lokacija. Kad je Igor vidio ovaj kraj i kako je ovdje lijepo letjeti, rekao je: 'Idemo nešto napraviti' – otkriva Biškup.

Letovi iznad vode, a u ovom slučaju riječ je o jezeru površine 17 četvornih kilometara i rijekama Dravi i Muri koje se nalaze u blizini, poseban su doživljaj. Prepoznali su to i u Zmajarskom klubu Rode koji pokraj jezera ima travnatu stazu s hangarom. Zanimljivo je da je Prelog nekad nosio naziv "Grad speedwaya", jer je u tom gradu bio stadion za taj motociklistički sport. Na utrke su dolazili spidvejaši iz Poljske, Engleske, Češke, Slovenije... Zvonimir Pavlic, trostruki prvak Jugoslavije, iz AMD-a Prelog prešao je u AMD Krško i postao prvi Hrvat koji je bio pobjednik Prvenstva Slovenije u speedwayu. No staze za speedway u Prelogu više nema, Z. Pavlic sagradio je novi stadion u susjednom Donjem Kraljevcu, a Prelog je postao – "grad balona". Plan je da se posjetitelje zadrži više dana, a ne samo dan ili dva kao kada se započinje s letovima. Ima i dovoljno smještajnih kapaciteta jer je blizu hotel Panorama.

Autentični doživljaj

– Ovaj festival za Turističku zajednicu Grada Preloga predstavlja jedan od ključnih događaja u turističkom kalendaru našega grada. Proteklih godina ugostili smo više od 30 balona, odnosno timove iz dvadesetak država, a privukao je i desetke tisuća posjetitelja. Prošle godine u četiri dana posjetilo nas je oko 20.000 ljudi, dok je prethodnih godina, kada su nam vremenski uvjeti bili naklonjeniji, broj posjetitelja prelazio i 30.000 – ističe Marko Židov iz Turističke zajednice Grada Preloga. Cilj je, napominje, dodatno pozicionirati Prelog kao destinaciju koja nudi autentične doživljaje i sadržaje za različite skupine posjetitelja, od gastronomije i vina, preko poljoprivrede i sporta pa sve do velikih atrakcija poput balonskog festivala. Ovogodišnje izdanje donosi i bogat program koji će, uz atraktivne letove balona, uključivati dva koncerta, nastupe dvojice DJ-eva, gastronomsku ponudu i posebno izdanje "Piknika na Dravi", čime će, kaže Biškup, festival ponuditi sadržaje za cijele obitelji i posjetitelje različitih generacija. Najavljen je i koncert grupe Dalmatino posljednjeg dana festivala.