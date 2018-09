Šokantan zločin: Rekao da su mu četiri diva naredila da jede meso mrtve majke

Kriva je crna magija – tako je 33-godišnji Sabahudin Velić iz Velića kod Bosanske Krupe objašnjavao istražiteljima zašto je ubio i sjekirom raskomadao majku Nesihu.

Međutim, stravično ubojstvo majke nije ono što je istražiteljima sledilo krv u žilama jer brutalno ubojstvo 60-godišnjakinje nije stalo na tome. Kako izvještavaju mediji u Bosni i Hercegovini pozivajući se na izvore iz istrage, Sabahudin je dijelove tijela zakopao na više lokacija, ali ne sve pa je posljednjih desetak dana rezuckao, pekao i jeo majčino meso.

Strava u Krasnodaru

Kazao je da su mu četiri diva koja su mu se stvorila pred očima naredila da jede meso mrtve majke.

Za prvi slučaj ljudožderstva u BiH doznalo se u petak kada se Velić sam prijavio policiji u Sarajevu, kamo je bio otišao, kazavši im da je ubio i raskomadao majku. Sarajevski policajci odmah su kontaktirali policiju Unsko-sanskog kantona, pod čijom je nadležnošću područje Bosanske Krupe i počela je provjera vjerodostojnosti Sabahudinove izjave jer su ispočetka policajci bili sumnjičavi spram njegovih riječi. U međuvremenu je policiju nazvao i Velićev brat rekavši im da sumnja da je Sabahudin ubio majku te da mu je to javio telefonom prije nego što je zvao policiju da dođe po njega.

Tijekom noći Sabahudin je prevezen u Bosansku Krupu kako bi istražiteljima pokazao gdje se nalaze dijelovi tijela njegove majke. Točnih lokacija nije se mogao sjetiti. U potrazi za ostacima Nesihe Velić nekoliko je bagera prekapalo zemlju na više lokacija u blizini doma Velićevih. U subotu poslijepodne pronašli su dijelove tijela.

Nakon rekonstrukcije Sabahudin Velić odveden je na ponovno ispitivanje u tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona. Tužitelj je naredio da ga se psihijatrijski vještači kako bi se utvrdilo je li bio ubrojiv. Mještani spominju da je imao duševnih smetnji, no kažu kako nikada nisu čuli da se on i majka oko nečeg svađaju.

Iako je teško povjerovati da kanibalizam postoji i u 21. stoljeću, gotovo svake godine policija u nekom dijelu svijeta razotkrije slučaj ljudožderstva. Lani su u ruskom gradu Krasnodaru uhićeni supružnici Natalija i Dmitri Bakšev jer su ubijali ljude i hranili se njihovim mesom. Ovaj je kanibalski par za nešto manje od dvadeset godina ubio i pojeo trideset osoba. Dijelovi tijela njihovih žrtava pronađeni su u sedam vreća koje su držali u hladnjaku i zamrzivaču.

Jedna od žrtava bila je 35-godišnja konobarica Elena Vašrušev koja je živjela blizu bračnog para. Kada se zločin razotkrio, a Natalija priznala ubojstva i ljudožderstvo, susjedi su kazali da je ona prodavala mesne pite kako bi “podebljala” kućni budžet. Izvještavalo se i da je jednom lokalnom restoranu nudila da ih opskrbljuje mesom te da je tražila posao u kuhinji... Nakon uhićenja policija je u domu supružnika pronašla mobitele brojnih žrtava kao i snimke kako napraviti objed od ljudskog mesa... Mediji su objavili da su tu večer kad su uhićeni pripremali pravu “gozbu” navodeći da su istražitelji u njihovoj kući našli pladanj na kojem je, ukrašena narančama, bila ljudska glava...

Skuhao jezik i srce žrtve

Svijet je prije šest godina zgrozio stravični slučaj kanibalizma koji se dogodio u Brazilu gdje je troje pripadnika sekte – Jorge Beltrao Negromonte da Silveira, njegova žena Isabel Cristina Pires i njegova ljubavnica Bruna Cristina Oliveira da Silva – ubijali žene. Prije no što su ih pokapali jeli su njihovo meso da bi, kako su rekli, pročistili svoje duše. Planirali su svake godine na ovakav način žrtvovati tri osobe. Brazilski kanibali slušali su glas koji im je govorio da pogube zle žene. Uhićeni su nakon što su dio mesa iskoristili da naprave savijače koje su prodavali susjedima.

Godinu kasnije muškarac iz Papue Nove Gvineje ubio je svoju malenu kćer čije je meso jeo i pio njezinu krv. Zločin se zbio kada je majka s trogodišnjom kćeri došla ocu u posjet pa je on pobjegao s kćeri. Kanibalizam nije rijetka pojava u Papui Novoj Gvineji. Desetak ljudi bilo je uhićeno 2012. godine zbog sumnje da su jeli sirove mozgove i kuhali juhu od penisa svojih žrtava. Srce i dijelove mozga svog cimera, Nigerijca Kujoea Bonsafa Agyei-Kodieja, pojeo je 2012. godine američki student Alexander Kinyu. Nigerijčeva obitelj prijavila je njegov nestanak, a nakon što pronašli ljudsku glavu i ruke u metalnoj posudi u prostoriji za rublje, pozvali su policiju. Za ubojstvo su osumnjičili 21-godišnjeg studenta koji je priznao stravičan zločin. On se nekoliko mjeseci ranije doselio u kuću žrtve. Policiji je priznao da ga je pozvao na večeru i tada ga izbo nožem. Zatim ga je raskomadao i jeo.

Glasovi u glavi “naredili” su i 26-godišnjem beskućniku da u francuskom seocu Nouilhanu ubije 90-godišnjeg farmera čije je srce i jezik skuhao i pojeo, zapalivši ostatak tijela. Poslije je zapalio i cijelu kuću. Zločin se zbio 2013. godine.

Još je jedan slučaj kanibalizma zabilježen u Francuskoj, a počinio ga je najpoznatiji kanibal modernog doba, Japanac Issei Sagawa, student komparativne književnosti na Sorboni. Te 1981. godine u Parizu ubio je i pojeo studenticu Renée Hartevelt, namamivši je da dođe k njemu u stan kako bi mu pomogla pri prevođenju pjesme s njemačkog. Dok mu je bila okrenuta leđima, iz puške joj je pucao u vrat. Poslije je rekao da se bio onesvijestio kada ju je ubio, ali se probudio i osvijestio da mora ispuniti svoj naum da je pojede pa je otišao kupiti mesarski nož.

Prije nego što je počeo jesti njezinu stražnjicu i bedra, Sagawa je spolno općio s truplom. Dva je dana jeo kuhane i sirove dijelove tijela nesretne djevojke, opisavši kasnije meso kao meko i bez mirisa. Uhićen je kada je ostatke njezina tijela pokušao baciti u jezero. Istražiteljima je kazao da ju je izabrao za žrtvu zbog njezine ljepote i zdravlja, karakteristika koje su njemu nedostajale.

Bogati otac priuštio je kanibalu skupog odvjetnika pa zločinac u konačnici nije ni dana proveo u zatvoru, već je u ludnici dočekao da ga sud proglasi neuračunljivim i nesposobnim za suđenje. Deportiran je u Japan, a po dolasku u domovinu Sagawa je ponovno vještačen. Ovoga se puta pokazalo da je potpuno ubrojiv i da je zločin počinio zbog svoje seksualne izopačenosti. Međutim, sud mu nije mogao ništa jer su Francuzi smatrali slučaj zaključenim, zbog čega nisu htjeli poslati spise. Sagawa je u Japanu postao poznat. Pisao je knjige, davao intervjue, gostovao u televizijskim studijima, imao ulogu u niskobudžetnom filmu gdje je utjelovio sadistički nastrojenog voajera.

Pjesma “Too much blood” The Rolling Stonesa nastala je inspirirana zločinom koji je počinio Issei Sagawa kao i rastućim prikazom nasilja u medijima koji su pomno prenosili sve Sagawine riječi, ne libeći se do u tančina opisati kako se iživljavao na mrtvoj studentici i o čemu je u trenucima jezivog zločina promišljao.

Da prežive, vojnici su se u ratovima hranili tijelima mrtvih suboraca Prvi tragovi kanibalizma pronađeni su još u nalazištima pračovjeka, od Etiopije do Velike Britanije. Zbog kanibalizma su bili ozloglašeni Caribi – indijanski narod porijeklom s Malih Antila. U povijesti je ostalo zabilježeno da su se u mnogim ratovima ljudi prehranjivali mesom poginulih suboraca. U prašumama Zapadne Papue u Indoneziji 1974. godine otkriveno je pleme Korowai čiji pripadnici do tada nisu znali da na svijetu postoje drugi ljudi osim njih. Ta zajednica broji oko 3000 članova, a jedno od njezinih obilježja jest i kanibalizam.

