KOMEMORACIJA SNV-a

SNV i obitelji žrtava obilježili 30 godina od stradanja srpskih civila u Varivodama: Ratni zločin do danas nije procesuiran

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
28.09.2025.
u 18:41

Za ratne zločine u Oluji donesene su samo dvije osuđujuće presude

Srpsko narodno vijeće (SNV), Općina Kistanje te obitelji žrtava i ove godine obilježili su godišnjicu zločina počinjenog nad srpskim civilima 28. rujna 1995. u selu Varivodama te upozorili da taj ratni zločin i 30 godina poslije nije procesuiran niti su krivci kažnjeni. "Iako je bilo pokušaja, krivci nisu kažnjeni, krivnja nije individualizirana, što obiteljima žrtava i hrvatskom društvu otežava proces žalovanja. Tek su neke od obitelji ubijenih obeštećene unutar građanskih postupaka, koje su same pokrenule", istaknuto je na komemoraciji devetero mještana Varivoda koje je ispred kućnog praga vatrenim oružjem ubila grupa vojnika u uniformama HV-a.

Saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga podsjetila je na "postolujne" zločine koje hrvatsko pravosuđe nije procesuiralo i odaslala poruku o važnosti kulture sjećanja koja uključuje sve žrtve, neovisno o njihovoj nacionalnosti, priopćili su iz SNV-a. "Oluja je prošla, ali zločini su se dogodili i to treba jasno i glasno ponavljati, baš kao i svaki osuditi. Ubijeni su bolesni i stari, na kućnom pragu, na mjestu na kojem su rođeni i na kojem su njihovi preci vjekovima živjeli. Ubijeni su jer nisu htjeli otići, jer nikome ništa nažao nisu učinili", rekla je Šimpraga.

Navela je da su za ratne zločine u Oluji, ukupno od završetka rata do danas, podignute tri optužnice koje su dovele do jedne oslobađajuće i dvije osuđujuće presude protiv dvije osobe. "Za ratne zločine u Bljesku nije podignuta nijedna optužnica. Godine 2015. podignuta je optužnica za zločin u Gruborima i paljenje kuća u selu Ramljanima, ali vrlo je brzo povučena uz obrazloženje da optužnica i postupak prije njezina podizanja trpe znatne nedostatke", podsjetila je.

"A mi, imamo pravo sjećati se, imamo pravo okupljati se, imamo pravo govoriti o problemima Srba u Hrvatskoj, imamo pravo biti građani u svojoj zemlji. I svake sljedeće godine sjećat ćemo se svih izgubljenih života, kako ovdje na ovom mjestu tako i u Zatonu Obrovačkom, Promini i Škabrnji. Razumjeli nas ili ne, bit ćemo ustrajni u kulturi sjećanja i komemoriranja", poručila je te uputila sućut obiteljima žrtava naglasivši da je "sjećanje na civilne žrtve rata naša dužnost, tko god one bile".

Uz SDSS-ove saborske zastupnike Anju Šimpragu i Milorada Pupovca, počast žrtvama odali su i izaslanica predsjednika RH Melita Mulić, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl kao izaslanik Vlade RH i Hrvatskog sabora, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri i drugi.

VA
VanjaPlank
19:13 28.09.2025.

Pupovac gdje je dr Šreter ? Te fore, kao svi smo krivi niko nije kriv, to si doma u čušpajz stavi.

HR
Hrastkitnjak
18:53 28.09.2025.

Eto ga Anja, ti i tvoj luzer Pupko danas ste viđeni, proslavili što imate, potrošili koliko ste god mogli, sad opet do idućeg rujna adio!

HO
homofobic
19:02 28.09.2025.

Da li je Ekipa navratila do Škabrnja pogledati mjesto njihova "rucnog rada"? To bar nije daleko! Mogla bi se hrvatska raja prevariti pa pomisliti da su iskreni!

