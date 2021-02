Snijeg zabijelio otoke, pogledajte rijetke prizore s Korčule

Baš kako su meteorolozi i najavili, u subotu su se na južnom Jadranu temperature spustile ispod nule, a oko Splita, u Zagori i na otocima pada slabi snijeg. Kako se doznaje od meteorologa, na Mosoru pada snijeg, a ima ga i na otocima: Braču, Hvaru, Visu, Šolti, kao i u Zagori, te od jutros pada i u Dugopolju.

U Zagori je nekoliko stupnjeva hladnije nego na otocima i uz more gdje su se temperature spustile ispod nule i kreću se do - 2. Rano ujutro je puhala bura, kasnije sa smanjenom snagom. U Splitu je oblačno, a oko 9 sati je temperatura bila -1 stupanj, a osjet hladnoće -8. Maksimalna temperatura u Splitu danas bi trebala biti tri stupnja i to oko podneva.

Čitatelji nam šalju fotografije i snimke snijegom prekrivene Korčule.

>> VIDEO Snijeg na Korčuli (Rene Bajić)

>> VIDEO Snijeg u općini Blato na Korčuli (Jurica Ćurković)

>> FOTO Snijeg na Hvaru

Sutra se očekuje nešto sunčanije vrijeme, te više temperature do maksimalnih 5 stupnjeva. I dalje će puhati bura, prognozirali su u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ).

Od Danijele Ivanović iz Jadrolinije se doznaje da u splitskom okružju sve ide prema plovidbenom redu. Jutros je katamaran na liniji Jesla-Bol-Split isplovio bez uplova u luku Bol.

Upozorenja DHMZ-a

Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za područja riječke regije, Kvarnera, Sjeverne Dalmacije i Velebitskog kanala zbog olujnog vjetra. Za srednju i južnu Dalmaciju na snazi je narančasto upozorenje.