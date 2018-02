Ne tražimo da nam se bilo što poklanja, ali tražimo da se prihvati da na nešto mi ne možemo utjecati

Snijeg neće slomiti Gorane, ali će slomiti naš proračun – kazao je Ivica Knežević, gradonačelnik Delnica, odakle posljednjih dana stižu dramatični izvještaji i snimke snježnih nanosa koji graniče s elementarnom nepogodom.

Situacija u kojoj vojska osigurava barem osnovne uvjete života nije na ovim prostorima u ovo doba godine neviđeni prizor, no nevolja leži u tome što su stanovnici Gorskog kotara gubitkom statusa potpomognutih područja po Zakonu o brdsko-planinskom području tijekom mandata Vlade Zorana Milanovića ostali i bez prijeko potrebnih sredstava kako bi se borili sa zimskim nepogodama. Kao posljedicu spomenute odluke, goranski gradovi i općine, naime, izgubili su oko 25 milijuna kuna čiji se manjak i te kako osjeća u blagajni, otkriva razgovor s Ivicom Kneževićem, gradonačelnikom Delnica.

Poštovati specifičnost

– Skupa s gubitkom statusa, mi smo izgubili gotovo trećinu proračuna, odnosno 13 milijuna kuna i taj iznos ne možemo ni na koji način kompenzirati. Mi planiramo troškove za zimsku službu na temelju višegodišnjih objektivnih pokazatelja, pa smo planirali oko milijun i 350 tisuća kuna za ovu godinu tako da su u taj iznos uključena i sredstva koja kao pomoć za sufinanciranje zimske službe dobivamo od države. S obzirom na to da vladaju ekstremni uvjeti, to ni izbliza neće biti dovoljno i zato se bojim da ćemo probiti proračun i potrošiti i do tri milijuna kuna, a moramo utrošiti još barem milijun kuna na sanaciju oštećenja, što je još 20 posto osiromašenog proračuna – govori gradonačelnik Knežević, kojeg pitamo kakvoj se vrsti pomoći nada.

– Država mora prepoznati da je ovaj snijeg posebnost i specifičnost na koju mi ne možemo utjecati. To je rezultat nadmorske visine i mikroklimatskih uvjeta i, dok drugi jednako tako teško zarađeni novac materijaliziraju u društveni napredak i trajne vrijednosti, mi istu količinu novca moramo bacati na sol, na sipinu, na raljenje, dakle, na ulicu i preživljavanje. Nismo svi isti! Ne tražimo da nam se bilo što poklanja, ali tražimo da se prihvati da na nešto mi ne možemo utjecati – kaže Ivica Knežević, dodajući kako im treba više novca jer standard je ostao isti, sustav ima svoju cijenu, a njima su oduzeli prihode koje sada ne mogu ni na koji način kompenzirati. Samo čišćenje i odvoz snijega na dnevnoj bazi grad stoji čak 55 tisuća kuna.

– Mi ćemo izgleda morati gasiti svaku drugu svjetiljku javne rasvjete ili uopće nećemo moći održavati sustav. Imamo 55 naselja, od toga su Delnice najveće, ali moramo osigurati pristup do tih ljudi i, ne daj Bože, Hitne pomoći i vatrogasaca. Pa to je 230 četvornih kilometara za koje nemamo sredstva da ih pokrijemo – kaže gradonačelnik.

Skup život u planini

No, ovaj gorući problem valja riješiti sustavno, a ne vatrogasnim metodama, pa se gradonačelnik Knežević silno uzda u Zakon o brdsko-planinskim područjima koji je u izradi. – Bez te pomoći mi naprosto ne možemo jer nemamo prihode kojima bismo mogli financirati skupi život u planini – kaže Knežević, inače član radne skupine za izradu novog zakona.

Održana su tri sastanka, no kako je još u studenom prošle godine rečeno da će nacrt zakona prema Vladi u travnju, što nije realno, Knežević vjeruje i nada se da će se zakonska rješenja naći na sjednici u Banskim dvorima barem u jesen, kako bi njegovi sugrađani, pa i svi Gorani, s manje zebnje dočekali barem sljedeću zimu.

U protivnom, Gorski kotar mogla bi pogoditi sudbina jadranskih otoka koje je država napustila i zanemarila.

