U Bosni traje veliki rat Bruxellesa i Trumpa: Procurili tajni dokumenti, spominje se i Hrvatska

EU riskira sukob s Donaldom Trumpom nakon što je pokušala zaustaviti dodjelu unosnog ugovora za balkanski plinovod tvrtki koju predvodi njegov osobni odvjetnik, pokazuju dokumenti koje je vidio Guardian. Bruxelles se s Trumpom već sukobljavao oko trgovine, Ukrajine i vojne potrošnje, ali intervencija u projektu plinovoda Južna interkonekcija čini se kao prvi put da je izazvao komercijalni pothvat osoba bliskih predsjedniku.

Plinovod će prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu. Prema tvrdnjama bosanskih izvora, pod višemjesečnim pritiskom američkih dužnosnika, njezini su čelnici ubrzano radili na dodjeli ugovora dosad malo poznatoj tvrtki sa sjedištem u Wyomingu. Tvrtka AAFS Infrastructure and Energy registrirana je u studenom prošle godine i nije otkrila svoje vlasnike. Predvode je dvojica istaknutih članova Trumpove kampanje za poništavanje poraza na izborima 2020.: Jesse Binnall, odvjetnik koji ga je branio od optužbi za poticanje nereda na Capitolu, i Joe Flynn, brat predsjednikova bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Unatoč očitom nedostatku prethodnog iskustva, AAFS planira investirati 1,5 milijardi dolara u plinovod i druge bosanskohercegovačke infrastrukturne projekte, izjavio je njihov lokalni predstavnik. U ožujku su zastupnici odobrili zakone za koje je Transparency International rekao da bi postavili "opasan presedan" propisivanjem da ugovor mora pripasti AAFS-u bez javnog natječaja. Nekoliko dana kasnije predstavnik Bruxellesa u Sarajevu uputio je privatno upozorenje čelnicima BiH da ugrožavaju nade zemlje u pridruživanje EU.

U pismu poslanom 13. travnja, do kojeg je došao bosanskohercegovački istraživački portal istraga.ba, a koje je vidio Guardian, dužnosnik EU Luigi Soreca napisao je da je prema energetskom sporazumu između BiH i Bruxellesa "ključno da nacrti zakona budu temeljito usklađeni" s EU. Soreca je rekao da bi Bruxelles trebao imati riječ u zakonodavstvu o plinovodu. "Na taj način Bosna i Hercegovina može nastaviti napredovati na svom europskom putu i izbjeći propuštanje prilika za daljnju integraciju, kao i financijskih prilika", rekao je. Binnall je izjavio da je plinovod "prioritet za Trumpovu administraciju". Na pitanje o intervenciji EU, rekao je: "AAFS nikada neće izgubiti iz vida ono što je uistinu važno u ovom projektu: osiguravanje energetske sigurnosti i poticanje gospodarskog razvoja za ljude u Bosni i Hercegovini. Predani smo bliskoj suradnji sa svim relevantnim tijelima kako bismo razvili infrastrukturu potrebnu za ostvarenje ove vizije."

Povezivanjem Bosne s terminalom za ukapljeni prirodni plin (LNG) na hrvatskoj obali, plinovod bi omogućio da američki plin stigne do zemlje koja cijelu svoju opskrbu dobiva iz Rusije. Nakon što je Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu 2022., Bruxelles je postavio rok članicama EU – i onima koje to žele postati, poput BiH – da prestanu kupovati ruski plin do 2028. godine. Ipak, Bruxelles se suočava s mogućnošću da ključni novi dio europske energetske šahovnice padne pod kontrolu ne samo američke tvrtke, već one koja je osobno povezana s antagonistički nastrojenim predsjednikom.

Web stranica tvrtke AAFS prikazuje velikog orla, prizivajući američku moć. Ne navodi imena osoblja, ali kaže da imaju "desetljeća kombiniranog iskustva u energetici, infrastrukturi, financijama i razvoju međunarodnih projekata". Čini se da AAFS nije poduzimao nikakve infrastrukturne projekte u opsegu onoga koji se planira na Balkanu. Binnall i Flynn nisu jedini iz Trumpovog kruga koji su pokazali interes za BiH. Brat Joea Flynna, Michael – bivši šef američke obavještajne službe čiju je presudu za laganje FBI-u o poslovima s Rusijom poništio Trumpov pomilovanje 2020. – lobirao je za šefa frakcije bosanskih Srba. Lobbying kampanja uspjela je u listopadu u ukidanju američkih sankcija Miloradu Dodiku, čelniku bosanskih Srba koji podriva mirovni sporazum iz 1995. kojim je okončan trogodišnji rat u kojem je ubijeno više od 100.000 ljudi. U travnju je Donald Trump Jr., koji vodi obiteljsko poslovno carstvo, posjetio Banja Luku, glavni grad autonomne Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Iako se ni on ni Michael Flynn ne čine izravno uključenima u projekt plinovoda, Dodik mu je pružio podršku.