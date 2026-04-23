VOĐA OPORBE U EGZILU

Skandal u Berlinu: iranskog oporbenjaka Rezu Pahlavija napali rajčicom

Shah's son Reza Pahlavi
Foto: Michael Kappeler/DPA
1/5
Autor
Antonio Mandir
23.04.2026.
u 13:48

Tijekom posjeta Njemačkoj, Pahlavi se neće sastati ni s jednim vladinim dužnosnikom. Pahlavi je izjavio da je žalosno što predstavnici njemačke vlade, u strahu od iranskog režima, nisu bili otvoreni za dijalog s onima koji predstavljaju 'glas naroda'

Prognani iranski prijestolonasljednik Reza Pahlavi mlađi napadnut je crvenom tekućinom  u Berlinu. Iranski oporbenjak u egzilu, sin iranskog šaha Reze Pahlavija, bio je upravo napustio konferenciju za novinare kada se napad dogodio ispred zgrade. Tekućina nalik umaku od rajčice bila je vidljiva na Pahlavijevom ramenu i vratu. Pahlavi je ostao hladnokrvan, mahnuo je svojim sljedbenicima, a zatim ušao u automobil koji se odmah odvezao. Osumnjičenog počinitelja policija je odmah uhitila.

Pahlavi, kojega mnogi na Zapadu vide kao mogućeg lidera Irana ako se ratom sruši vlast mula u Teheranu, na konferenciji za novinare u Berlinu oštro govorio o iranskoj politici. Oštro je kritizirao primirje između SAD-a i Teherana. Optužuje da trenutačni sporazum pretpostavlja da će se iranski režim iznenada promijeniti. "Ne vidim da će se to dogoditi", rekao je Pahlavi. Diplomaciji je već dano "dovoljno prilika", dodao je.

Stotine Pahlavijevih pristaša prosvjedovale su jučer u Berlinu tražeći svrgavanje vodstva Islamske Republike. Okupili su se ispred zgrade Reichstaga već u podne, a broj prosvjednika nastavio je rasti. Najavljeni su i prosvjedi protiv Pahlavija. Glasnogovornik policije rekao je da se tijekom poslijepodneva očekuje više tisuća prosvjednika. Mnogi prosvjednici mahali su zastavama s amblemom lava i sunca, monarhije koju su islamisti svrgnuli 1979. godine.

Tijekom posjeta Berlinu, Pahlavi se neće sastati ni s jednim vladinim dužnosnikom. Pahlavi je izjavio da je žalosno što predstavnici njemačke vlade, u strahu od iranskog režima, nisu bili otvoreni za dijalog s onima koji predstavljaju 'glas naroda'. "Nisam ovdje da bih vodio kampanju za sebe", rekao je Pahlavi.

Reza Pahlavi mlađi (65) sin je posljednjeg šaha Reze Pahlavija, koji je protjeran iz zemlje 1979. nakon masovnih prosvjeda. Živi u egzilu u SAD-u gotovo 50 godina - i sada se pokušava pozicionirati kao mogući vođa za budućnost Irana.

oporba mule Njemačka Berlin Reza Pahlavi Iran

