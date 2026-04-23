Dvojica Hrvata među posadom koju su presreli Iranci: Oglasilo se Ministarstvo

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH (MVEP) potvrđuje da se na jednom zaplijenjenom brodu nalaze dvojica hrvatskih pomoraca. Odmah po zaprimanju informacije o događaju, hrvatska diplomatska i konzularna služba pravodobno je poduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja točnog činjeničnog stanja.

MVEP je u stalnom kontaktu s obiteljima hrvatskih pomoraca, kao i s relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima. Naš je prioritet zaštita interesa, prava i sigurnosti hrvatskih državljana, te nastavlja pomno pratiti razvoj situacije i poduzimati sve potrebne korake u okviru svojih ovlasti, kažu sa Zrinjevca. S obzirom na osjetljivost slučaja i radi zaštite hrvatskih državljana, dalje ne komentiraju.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) optužio je zaplijenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulirali svojim navigacijskim sustavima. Osim Hrvata, na Francesci se nalaze i četiri crnogorska pomorca, priopćio je u srijedu crnogorski ministar pomorstva Filip Radulović, koji je u izjavi za rekao da su crnogorski pomorci i ostala posada dobrog zdravstvenog stanja i sigurni, te da su u tijeku pregovori brodarske kompanije i iranske strane. Teheran je uveo ograničenja brodovima koji koriste tjesnac na južnom kraju Zaljeva nakon američkih i izraelskih bombardiranja Irana 28. veljače, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja u prometovanju.