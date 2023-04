Kremlj: Nuklearno naoružanje u Bjelorusiji odgovor je na širenje NATO-a. I tako će biti svaki put

Bitka za Bahmut, u ukrajinskoj pokrajini Donjeck koja je većim dijelom pod ruskom okupacijom, pokazala se kao jedna od najkrvavijih i najdužih bitaka ruske invazije, koja sada traje 14. mjesec. Snage Kijeva izdržale su ruske napade uz teške gubitke s obje strane, a grad, rudarsko i prometno središte, pretvoren je u ruševine nakon mjeseci uličnih borbi i bombardiranja.

Tijek događaja:

13:36 - Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da želi izbjeći eskalaciju u Ukrajini, dok su on i njegov francuski kolega Emmannuel Macron održali prvi u nizu sastanaka na visokoj razini u Pekingu. Kina je željela uspostaviti veze s Europom koje su neovisne o lošim odnosima Pekinga sa SAD-om. Posjet Pekingu Macrona i Ursule von der Leyen, predsjednice Europske komisije, dolazi u kontekstu ukrajinskog rata i globalne ekonomske krize. Nakon sastanka Macrona i Xija, francuski predsjednik je rekao da je njegov kineski kolega imao “važne riječi” o Ukrajini. Rekao je da su se i Francuska i Kina složile da nuklearno oružje treba isključiti iz sukoba.

Kremlj je u četvrtak rekao da "nema izgleda" za političko rješenje u Ukrajini, uz posredovanje Kine ili bilo koga drugog.

13:16 - Kremlj je u četvrtak branio svoju odluku da razmjesti taktičko nuklearno naoružanje u Bjelorusiji, odbacujući kritike glavnog tajnika NATO saveza Jensa Stoltenberga. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima kako je Sjevernoatlantski savez taj koji se širi prema Rusiji te da je stoga Moskva morala poduzeti korake za obranu svoje sigurnosti.

Stoltenberg je u srijedu rekao da potez Rusije opovrgava nedavnu zajedničku rusko-kinesku izjavu u kojoj se navodilo da države ne bi trebale postavljati nuklearno oružje izvan svojih granica. "NATO je taj koji se širi prema Rusiji, nije Rusija ta koja pomiče svoju vojnu infrastrukturu prema granicama NATO-a“, rekao je Peskov u odgovoru na Stoltenbergove izjave.

Finska se u utorak pridružila tom savezu, udvostručivši duljinu kopnene granice NATO-a s Rusijom, a uskoro bi članica trebala postati i Švedska. Moskva je najavila da će pomno pratiti razmještaj NATO snaga unutar Finske i primjereno odgovoriti.

"Ovaj potez povećava našu zabrinutost i brigu za našu sigurnost... i mi poduzimamo mjere kako bismo jačali svoju sigurnost. I tako će biti svaki put kad se NATO približi našim granicama, kako bi ponovno uravnotežili sigurnosnu arhitekturu na kontinentu", rekao je Peskov.

Predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je u Moskvi ugostio svog bjeloruskog kolegu Aleksandra Lukašenka, a dvojac će vjerojatno raspravljati i o pitanju ruskog raspoređivanja nuklearnog oružja. Rusija nije dala jasan raspored kad će to učiniti, ali je Putin rekao da bi izgradnja skladišta trebala biti dovršena do početka srpnja. Bit će to prvo raspoređivanje dijela ruskog nuklearnog arsenala izvan njezinih granica od raspada Sovjetskog Saveza.

12:23 - Švedsko tužiteljstvo, koje istražuje eksplozije na plinovodima Sjeverni tok 1 i 2, u četvrtak je priopćilo da će vjerojatno biti teško otkriti tko je izveo sabotažu na plinovodima u Baltičkom moru koji povezuju Rusiju i Njemačku. Krajem veljače, Švedska i Danska, u čijim je ekskluzivnim ekonomskim zonama 26. rujna prošle godine došlo do eksplozija, zaključile su da su plinovodi kojima se prenosi prirodni plin iz Rusije u Njemačku namjerno dignuti u zrak, ali tada nije rečeno tko bi mogao biti odgovoran.

Eksplozija u švedskoj zoni desila se na dubini od 80 metara i tužitelj tvrdi da je to vrlo teško i složeno za istražiti. "Nadamo se da ćemo moći reći tko je počinio taj napad, ali se treba znati da će to, s obzirom na okolnosti, vjerojatno biti teško utvrditi", rekao je tužitelj Mats Ljungqvist.

"Predano radimo, sve ćemo istražiti i ništa nećemo prepustiti slučaju", dodao je.

Iako za sada nema službenih zaključaka, postoji nekoliko teorija tko je plinovode digao u zrak. Njemačka je objavila da su njezini istražitelji u siječnju izvršili pretragu jahte koja je možda korištena za prijevoz eksploziva kojima su plinovodi dignuti u zrak.

Ovu su sabotažu navodno izvela dva specijalizirana ronioca koji su se za svoju misiju poslužili unajmljenom jahtom. Matična luka jahte je grad na baltičkoj obali Njemačke, a samo plovilo se nalazi u vlasništvu tvrtke registrirane u Poljskoj, iza koje stoje dva ukrajinska građana.

Njemački Zeit tvrdi kako je sabotažu provela proukrajinska skupina. Isto su ranije ustvrdili i američki dužnosnici, rekavši da obavještajni podaci koje su pregledali sugeriraju da je moguće da je napad izvela jedna proukrajinska grupa.

The New York Times je početkom ožujka objavio da nema naznaka da su ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i njegovi suradnici naručili napad na Sjeverni tok. Međutim, dužnosnici su rekli da je moguće da je napad izvela grupa koja je povezana s ukrajinskom vladom ili ukrajinskim sigurnosnim službama. Navodi se i da je moguće da napad nikad nije službeno odobren.

Švedski istražitelj Ljungqvist podsjeća da postoje razne informacije i izvješća o sabotaži te da je taj incident postao otvorena arena u borbi za razne utjecaje.

On tvrdi da te spekulacije neće imati nikakav utjecaj na istragu u tijeku.

Većina analitičara se slaže da je napad izvela neka zemlja s moćnom ratnom mornaricom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da su tvrdnje o ukrajinskoj skupini "potpuna besmislica" te da su s obzirom na obim eksplozije i dubinu na kojoj je do nje došlo, to mogli "izvesti samo stručnjaci uz punu podršku moći države".

"Uvijek je potrebno tražiti one koji su zainteresirani. Teoretski, naravno, Sjedinjene Države su zainteresirane za zaustavljanje isporuke ruske energije na europsko tržište i opskrbljivati njihov LNG, čak i ako je 25 do 30 posto skuplji", odgovorio je Putin na pitanje novinara Newsweeka misli li da je to bilo djelo neke zapadne države.

Početkom veljače je ugledni američki novinar Seymour Hersh, nagrađen Pulitzerom, objavio tvrdnje jednog neimenovanog izvora da su eksploziv postavili američki vojni ronioci u suradnji s Norvežanima. Prema tom izvoru, bombe su postavljene pod okriljem vojne vježbe NATO-a u tim vodama prošlog ljeta, a potom daljinski aktivirane.

U eksploziji krajem rujna uništeno je oko 250 metara jednog kraka plinovoda Sjeverni tok 1. Prema preliminarnim rezultatima istrage, na morskom dnu postoje dva kratera, a svaki je dubok 3-5 metara, objavio je u srijedu Nord Stream AG. Udaljeni su oko 248 metara jedan od drugog.

12:10 - Odnosi Švedske i Mađarske su na niskoj razini, rekao je u četvrtak šef kabineta premijera Viktora Orbana i pozvao Stockholm da poduzme korake za jačanje povjerenja dok traži potporu Mađarske za članstvo u NATO-u. Finska i susjedna Švedska zajedno su podnijele zahtjev za članstvo u NATO-u prošle godine. No švedski zahtjev blokiraju članice NATO-a Turska i Mađarska. Budimpešta se žali na švedske kritike na stanje demokracije i vladavine prava pod Orbanovim vodstvom.

Finska se u utorak formalno pridružila NATO-u u povijesnoj političkoj promjeni izazvanoj ruskom invazijom na Ukrajinu, a Moskva je zaprijetila "protumjerama". Pozdravljajući ulazak Finske, američki predsjednik Joe Biden pozvao je Tursku i Mađarsku da "bez odlaganja" završe svoje procese ratifikacije kako bi se Švedska pridružila vojnom savezu.

Orbanov šef kabineta Gergely Gulyas ponovio je zabrinutost vladajuće stranke glede švedske kandidature za NATO. Istu zabrinutost dijeli i Orbanova vlada, rekao je.

Zabrinutost se povećala nedavnim pridruživanjem Švedske i Finske tužbi koju je Europska komisija pokrenula protiv Mađarske, rekao je.

"Trenutačni odnosi Švedske i Mađarske...također zbog ove intervencije na strani Komisije su na niskoj razini i potrebni su koraci za jačanje povjerenja", rekao je Gulyas.

"U takvoj situaciji jedinstvo NATO-a ima najveću važnost i nije od pomoći uvoditi bilateralne rasprave u NATO", dodao je.

Proces ratifikacije zapinje u mađarskom parlamentu od srpnja, a Orban je u veljači prvi put izrazio zabrinutost na članstvo nordijskih zemalja u NATO-u.

Uz druge kritike, Orban je obje zemlje optužio za širenje "otvorenih laži" o stanju demokracije u Mađarskoj.

11:42 - Eksplozije su sinoć potresle zračnu bazu u južnom gradu koji je okupirala Rusija, rekao je ukrajinski gradonačelnik. Ivan Fedorov je na Telegramu objavio video za što tvrdi da je jedna od nekoliko eksplozija na aerodromu u Melitopolju.

Kola hitne pomoći poslana su na aerodrom, rekao je, unatoč ruskim tvrdnjama da je njihov sustav protuzračne obrane uspješno funkcionirao.

Ovo je uslijedilo nakon dva druga napada u gradu o kojima su jučer izvijestili gradonačelnik i neovisni ruski mediji, te ukrajinskog napada na željezničko skladište prošlog tjedna. Napadi dolaze usred sve glasnijih priča o protunapadu na ruske snage, koje su i same iscrpljene neuspješnom zimskom ofenzivom.

Sky News ne može provjeriti ova izvješća s bojnog polja.

11:20 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je u Pekingu pozvao kineskog čelnika Xija Jinpinga da djeluje na Rusiju kako bi zaustavila rat u Ukrajini. "Ruska agresija u Ukrajini zadala je udarac (međunarodnoj) stabilnosti", rekao je Macron, stojeći uz kineskog predsjednika ispred Velike dvorane naroda uoči njihova sastanka.

"Znam da mogu računati na vas da ćete urazumiti Rusiju i sve vratiti za pregovarački stol."

Macronov posjet Kini uz čelnicu Europske komisije Ursulu von der Leyen dolazi nakon godina pogoršanih odnosa Europe i Kine oko niza pitanja, uključujući zaustavljeni investicijski sporazum, kritike kineske transparentnosti oko pandemije covida-19 i nevoljkosti Pekinga da osudi Rusiju zbog njezine invazije na Ukrajinu. Obraćajući se novinarima u srijedu nakon svog dolaska, Macron je rekao da se Europa mora oduprijeti smanjenju trgovinskih i diplomatskih veza s Kinom i odbaciti ono što neki nazivaju "neizbježnom spiralom" napetosti između Kine i Zapada.

Von der Leyen će se sastati sa Xijem kasnije tijekom dana, prije trilateralnih razgovora navečer.

Macron je prije susreta sa Xijem razgovarao s premijerom Li Qiangom.

Kineska državna televizija CCTV prenijela je riječi Xija da Kina i Francuska imaju sposobnost i odgovornost nadići svoje "razlike" i "ograničenja" dok svijet prolazi kroz duboke povijesne promjene.

9:52 - Vladimir Putin smijenio je jednog od najviših generala na čelu ruskih snaga u Ukrajini, priopćilo je britansko ministarstvo obrane. U najnovijim obavještajnim podacima, Ministarstvo obrane izvijestilo je da je general-pukovnik Rustam Muradov smijenjen s dužnosti zapovjednika Istočne skupine snaga (EGF). Skupina je postala poznata po neuspjelim napadima, uključujući i onaj na istočni grad Vuhledar, koji je završio uništenjem desetaka tenkova.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je EGF pretrpio "iznimno teške gubitke" zbog svojih "loše osmišljenih napada" i opetovanih neuspjeha u osvajanju Vuhledara. Kao rezultat toga, operacije su izazvale "intenzivnu javnu kritiku" diljem Rusije - uključujući i trupe Muradova.

Vjerojatno je da će biti još smjena jer Rusija i dalje ne uspijeva postići svoje ciljeve u Donbasu, priopćilo je Ministarstvo obrane.

9:00 - Ukrajinski guverner Donjecka, jedne od djelomično okupiranih regija za koju Ruska Federacija tvrdi da ju je anektirala, objavio je ažurirani status na Telegramu. Pavlo Kyrylenko piše da su u Bahumtu “dva civila ubijena, a dva ranjena"

Također je izvijestio da je "došlo do masivnog granatiranja Žvanivke u pravcu Lisičanska - škola, kulturni centar, trgovina i više od 20 privatnih kuća su oštećeni." Tvrdnje nisu neovisno provjerene, piše Guardian.

8:45 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron započeo je u četvrtak u Pekingu s nizom sastanaka tijekom zajedničkog posjeta Kini sa šeficom Europske Komisije Ursulom von der Leyen u cilju zacrtavanja pravca budućih odnosa europskog bloka s tom svjetskom silom, nakon višegodišnjih zategnutih odnosa.

Novoimenovani kineski premijer Li Qiang pozdravio je Macrona u Velikoj dvorani naroda koja se uobičajeno koristi za svečana događanja, uoči sastanka s predsjednikom Xi Jinpingom kasnije u danu.

Po svom dolasku u srijedu, Macron je rekao da se Europa ne smije "odvajati" od Kine na ekonomskom planu te da također ne smije oslabiti diplomatske veze s Pekingom.

Zapad je zahladio odnose s Kinom zbog pitanja Tajvana, osjetljive tehnologije i bliskih odnosa Kine s Rusijom.

Von der Leyen, u prvoj posjeti Kini od preuzimanja kormila Europske komisije 2019., uoči dolaska je rekla da Kina postaje sve represivnija kod kuće i sve agresivnija u inozemstvu, zamjenjujući eru reformi i otvaranja erom sigurnosti i kontrole, gdje su tvrtke u Kini primorane pomagati u državnim operacijama prikupljanja obavještajnih podataka.

Tijekom njezinog mandata, odnosi EU-a s Kinom su zahladili, uvelike zbog sankcija "milo za drago" kojima je 2021. zamrznut investicijski sporazum te zbog odbijanja Kine da osudi Rusiju zbog invazije na Ukrajinu.

Peking bi pak htio vidjeti da Europa slijepo ne slijedi pokušaje SAD-a da obuzda rast Kine i stoga kineska strana ima velika očekivanja od Macronova posjeta.

"Od posjeta Macrona se očekuje da urodi konkretnim rezultatima glede napretka u gospodarskoj i trgovinskoj suradnji između Kine i Francuske te jačanjem obostranog političkog povjerenja", napisao je u uvodniku kineski list Global Times.

List također navodi da je "vrijedno primijetiti da raznorazne snage u Europi i SAD-u pomno prate Macronov posjet i vrše pritisak u više smjerova".

"Drugim riječima, ne žele svi da Macronov posjet Kini prođe glatko i uspješno", ističe Global Times.

Nakon razgovora s Macronom, kineski premijer će na "radnom ručku" ugostiti von der Leyen. Kasno popodne će Macron i šefica EK-a zasebno razgovarati sa Xijem, a navečer su predviđeni trilateralni razgovori.

l Macron i von der Leyen su rekli da žele uvjeriti Kinu da iskoristi svoj utjecaj u Moskvi kako bi se postigao mir u Ukrajini, ili da barem odvrate Kinu od direktnog pružanja pomoći Moskvi u tom sukobu.

Neki analitičari vjeruju da je europski dvojac u Kini u svojstvu "dobrog i lošeg policajca". Macron bi trebao promicati novi početak u odnosima Kine i EU-a, dok je von der Leyen zadužena za užarene teme, poput trgovine.

Ona je potvrdila da je Kina jedan od ključnih trgovinskih partnera, ali da europske tvrtke nailaze na brojne diskriminatorne prepreke.

"Odnosi dviju strana su opsežni i složeni. Kako ćemo njima rukovoditi utjecat će na prosperitet i sigurnost EU-a. U Pekingu sam da bih razgovarala o tim odnosima i njihovoj budućnosti", tvitala je von der Leyen.

S Macronom je u Kinu stiglo 50-člano izaslanstvo, uključujući i predstavnike kompanija kao što su Airbus, koji pregovara o velikoj narudžbi zrakoplova, Alstom i nuklearni div EDF. Očekuje se da će doći do potpisivanja više ugovora.

No, ne smatraju svi da je to dobar znak, posebice u trenutku kada je rasprava u Europi usredotočena na "samoubilačku ovisnost" o Kini.

7:20 - Prognani gradonačelnik Melitopolja, grada pod ruskom okupacijom u regiji Zaporižja, kaže da se tijekom noći čulo nekoliko eksplozija. “Upravo je zabilježeno nekoliko snažnih eksplozija u gradu”, napisao je Ivan Fedorov na Telegramu.

7:15 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je tijekom posjeta Varšavi u srijedu da će Poljska pomoći u osnivanju koalicije zapadnih snaga koje će dostaviti ratne zrakoplove Ukrajini, kao što je učinjeno s borbenim tenkovima ranije ove godine.

Ukrajina, koja se nada da će pokrenuti protuofenzivu u nadolazećim tjednima ili mjesecima, želi osigurati napredne borbene zrakoplove poput američkih F-16 sa Zapada kako bi se oduprla ruskim okupatorima i obranila od zračnih napada.

Varšava je blizak suradnik Kijeva te je kao dio koalicije sila pomogla u okupljanju podrške na Zapadu kako bi se Ukrajinu opskrbilo borbenim tenkovima. "Kao što se vaše vodstvo dokazalo u koaliciji za tenkove, vjerujem da će se manifestirati i u koaliciji za zrakoplove", rekao je Zelenski u govoru na trgu u Varšavi.

Ukrajinski čelnik rekao je da Rusija neće poraziti Europu dok Ukrajina i Poljska djeluju zajedno. "Poljska s vama, rame uz rame, uspostavit ćemo slobodu u Europi zauvijek, tiranija će izgubiti u povijesti kad izgubi u Ukrajini", rekao je.

Upozorio je na opasnost smanjivanja solidarnosti za Ukrajinu i rekao da se treba dostaviti artiljerija i tenkovi kad to borbe na bojišnicama zahtijevaju. "Jer ovo je borba za slobodu i nemoguće je djelomično pobijediti", rekao je.

Tijekom posjeta Zelenskog Varšava je najavila da će Kijevu poslati još 10 borbenih zrakoplova MiG povrh četiri ranije isporučena. Poljski predsjednik Duda rekao je da Varšava također radi na osiguranju dodatnih sigurnosnih jamstava za Ukrajinu na summitu NATO-a koji će se održati u glavnom gradu Litve Vilniusu u srpnju.

"To će ojačati vojni potencijal Ukrajine", rekao je Duda na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim.

Zelenski je rekao da se ukrajinske trupe još uvijek bore za grad Bahmut na istoku zemlje, ali da bi se mogle povući ako riskiraju da budu odsječene. Naglasio je da su se ukrajinske trupe suočile s doista teškom situacijom u Bahmutu i da će Kijev donijeti "odgovarajuće" odluke da ih zaštiti. Rekao je da su ukrajinske snage u Bahmutu uspijevale napredovati samo da bi bile vraćene, ali da su ostale unutar grada.

"Mi smo u Bahmutu i neprijatelj ga ne kontrolira", rekao je Zelenski.

“Za mene je najvažnije da ne izgubimo naše vojnike i naravno ako dođe trenutak još žešćih napada i opasnosti da izgubimo svoje ljudstvo zbog okruženja – naravno da će odgovarajuće ispravne odluke donijeti tamošnji generali“, rekao je Zelenski, aludirajući, kako se čini, na ideju povlačenja.

Međutim, zamjenica ministra obrane Hana Maljar rekla je kasnije tijekom dana da je situacija na fronti "potpuno pod kontrolom" unatoč opetovanim ruskim pokušajima da zauzmu Bahmut i druge gradove na istoku. Na Telegramu je napisala da ukrajinski vojnici dnevno odbijaju desetke napada oko Bahmuta, Limana, Avdiivke i Marinke.

Reuters nije mogao provjeriti izvješća s bojnog polja.