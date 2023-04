Val kibernetičkih napada na njemačke institucije, sumnja pala na Rusiju

"Napadi su se u srijedu proširili na mnoge institucije saveznih pokrajina pa su tako djelomice bile blokirane stranice saveznih pokrajina Schleswig-Holstein i Saarska, a u Brandenburgu, Tirinškoj i Berlinu su se na udaru napada našle stranice policije. Mi polazimo od toga da se radi o koordiniranom napadu", rekla je ministrica za digitalna pitanja savezne pokrajine Saska-Anhalt Lydia Hueskens. Među prvim stranicama koje su se našle na meti kibernetičkih napada je stranica njemačke vlade za koordinaciju pomoći Ukrajini. Na listi napadnutih institucija se nalazi i ministarstvo za razvojnu pomoć.

Hueskens je rekla da je napad počeo već u utorak ali da, osim blokade stranica, nije počinjena veća šteta te da nije došlo do krađe podataka. Pri napadu se radilo o tzv. DDoS napadima tijekom kojih se određena stranica blokira velikim brojem zahtjeva. Ministarstvo unutarnjih poslova savezne pokrajine Donje Saske je nakon pokrenute istrage došlo do zaključka da se radi o napadima iz inozemstva, prije svega Rusije. "Istražujemo u svim pravcima no gomilaju se dokazi koji ukazuju na prorusku pozadinu napada", priopćilo je ministarstvo.

Više novca za najbolje IT stručnjake

Nakon vala napada oglasili su se i brojni političari koji zahtijevaju pojačanu borbu i ulaganje u obranu od kibernetičkih napada. "Svi oni koji su sada iznenađeni intenzitetom i obimom ovih napada su vrlo naivni", rekla je predsjednica parlamentarnog odbora za obranu Marie-Agnes Strack-Zimmermann koja je istodobno zatražila povećanje sredstva za obranu od ovakvih napada. Povećanje sredstava za obranu od kibernetičkih napada i bolju koordinaciju saveznih i lokalnih institucija zatražio je i Sindikat policajaca (GdP). "Nama je potrebna koordinirana obrana policije na saveznoj i pokrajinskim razinama te više sredstava kako bismo pridobili najbolje IT stručnjake", rekao je potpredsjednik GdP-a Alexander Poitz.

