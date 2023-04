Skupina preuzela odgovornost za ubojstvo ruskog blogera: 'Čin smo pripremili i proveli samostalno'

Okružni sud u Moskvi odobrio je zahtjev tužiteljstva za stavljanje u pritvor Darje Trepove, 26-godišnjakinje uhićene nakon eksplozije u kojoj je u nedjelju ubijen prokremaljski ratni bloger Vladlen Tatarski. Trepova se tereti za terorizam i nedopušteno trgovanje eksplozivom. U pritvoru će ostati do 2. lipnja 2023. godine, a rasprava je bila zatvorena za medije.

Prema tužiteljstvu, Trepova je blogeru predala kipić napunjen eksplozivom koji je potom eksplodirao u njegovim rukama. U eksploziji je on smrtno stradao, a 40 ljudi je ranjeno. Istražni odbor okvalificirao je ono što se dogodilo kao teroristički napad, tvrdeći da je planiran i organiziran u Ukrajini, navodi Meduza.

VIDEO Djevojku pred kamerama ispitivali o ubojstvo blogera: 'Donijela sam figuru koja je eksplodirala'

Odgovornost za ovo ubojstvo preuzela je organizacija koja sebe naziva Nacionalna republikanska armija (NRA). Organizacija je ranije preuzela odgovornost i za ubojstvo Darije Dugine, kćeri proputinovskog ideologa Aleksandra Dugina.

"Organizirali smo i proveli akciju 2. travnja 2023. protiv skupine Z-aktivista i osobno protiv poznatog ratnog huškača i ratnog propagandista, ratnog zločinca Maxima Fomina, poznatog kao Vladlen Tatarski”, stoji u poruci NRA, prenosi The New Voice of Ukraine.

“Ovaj čin smo pripremili i proveli samostalno, i nemamo nikakve veze niti smo primali pomoć od bilo kakvih stranih struktura, a kamoli specijalnih službi”, dodaje se.

NRA je također izjavila da njihova akcija nije bila usmjerena protiv "miroljubivih civila" te da su sve žrtve napada bile pristaše ruskog rata protiv Ukrajine. Organizacija je pozvala ruske aktiviste za ljudska prava da pomognu Dariji Trepovoj.

