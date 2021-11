Snažna oluja u Istanbulu: Poginule najmanje četiri osobe, vjetar srušio toranj sa satom

Najmanje su četiri osobe poginule a devetnaest je ozlijeđeno u ponedjeljak u Istanbulu u olujnom nevremenu, objavile su vlasti.

"Četiri osobe, među kojima je strani državljanin, izgubile su život a devetnaest naših sugrađana je ozlijeđeno, među njima tri teško", priopćile su istanbulske vlasti, pozivajući se na podatke agencije za upravljanje prirodnim nepogodama.

Na videosnimci koju je objavila turska agencija DHA vide se tijela dvojice muškaraca i dječja kolica na tlu, pod ostacima krovne konstrukcije koju kao da je raznijela eksplozija, u četvrti Esenyurtu na zapadu Istanbula.

Žena je poginula u drugoj četvrti na zapadu grada kada joj je na glavu pala greda s krova zgrade, navodi DHA.

Gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu uputio je sućut obiteljima žrtava, pozivajući stanovnike na oprez zbog opasnosti od sličnih nesreća ili "pada drveća i električnih stupova" zbog snažnog vjetra koji je puhao brzinom od 130 km/h.

Seems all the newly built verandas, balcony window structures cannot resist the extreme whirlwind of #lodos in #Istanbul

The governors office issued a warning last night and this morning but nothing prepared the city for this type of #windstorm#Fırtına pic.twitter.com/uPEESW0MNs