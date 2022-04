Snažan potres pogodio BiH: Preminula je djevojka iz Stoca, roditelji su lakše ozlijeđeni

Vrlo snažan potres pogodio je u petak u 23,08 sati područje Hercegovine, a osjetio se u većem dijelu BiH i Dalmacije, navodi se u prvome izvješću Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Epicentar potresa bio je 19 kilometara istočno od Stoca u istočnom dijelu Hercegovine, precizira se u izvješću EMSC-a. Potres se dogodio na dubini od dva kilometra. Tlo se treslo više sekunda, s magnitudom 5,8 stupnjeva Richtera. Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a izvijestila je da se u 23.07 sati kod Nevesinja u Bosni i Hercegovini dogodio potres magnitude 6.1 po Richteru.

Potresi ovakva snage izazivaju štete na objektima. Potres su osim u Hercegovini osjetili u Dalmaciji te većem dijelu Bosne i Hercegovine. Ljudi su u strahu izlazili iz kuća.

Iz kantonalne bolnice dr Safet Mujić za portal "Avaza" potvrđeno je da je preminula djevojka E. S. (1994), koja je u teškom stanju dovezena iz Stoca. Njeni roditelji su lakše ozlijeđeni.

Potres se snažno osjetio i u Crnoj Gori.

- Baš je jako zatreslo - javljaju nam iz Splita.

- Strašno jak potres 15 sekundi. Nisam u životu osjetio jači potres - svjedočanstvo je osobe iz Ljubuškog u BiH.

