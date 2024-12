Vakula objavio prognozu za idućih šest mjeseci, najavljen snijeg: 'Ne treba čuditi nastavi li se ovo i kasnije'

Meteorolozi HRT-a, Krunoslav Mikec i Zoran Vakula, objavili su detaljnu prognozu za nadolazeće dane, ali i dugoročnu prognozu za sljedećih šest mjeseci. "Silvestrovo će biti stabilno. Naravno, to u ovo doba godine ne znači nužno i mirno, premda će u meteosmislu takvo biti - uz malo, većinom i nimalo vjetra.

I pritom, prognozirajući oblake na nebu - pretežno vedro. I opet - to u ovo doba godine ne znači nužno i bez oborina! U većini unutrašnjosti u novogodišnjoj noći i osobito ujutro bit će temperaturnih minusa, ponegdje vjerojatno i magle, pa i izmaglice. Štoviše, ne treba iznenaditi bude li maglovito i nekima na Jadranu, posebice sjevernom", prognoziraju meteorolozi HRT-a.

DHMZ prognozira da će sutra ujutro biti sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s maglom. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -8 do -3, duž obale između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 4 do 9, na Jadranu između 13 i 18 °C. U novogodišnjoj noći većinom vedro uz mogućnost za lokalnu maglu, temperatura na kopnu od -4 do 1, na Jadranu između 6 i 11 °C.

U srijedu i četvrtak djelomice ili pretežno sunčano. U četvrtak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru uz više oblaka mjestimice kiša. U petak promjenljivo i pretežno oblačno na Jadranu s kišom i pljuskovima, a na kopnu s kišom i snijegom, a očekuje se i snježni pokrivač. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u petak na kopnu sjeveroistočnjak. Temperatura zraka u manjem porastu, a u petak na kopnu u osjetnom padu.

"Kao što je bilo i za 2024. - i za prvih šest mjeseci 2025. godine trenutačno najvjerojatniji prognostički izračuni za Hrvatsku i okolicu daju barem malo pozitivno odstupanje temperature zraka od prosječnih vrijednosti, a ne treba čuditi nastavi li se taj niz i kasnije. I to ne samo s 'malim odstupanjem'. Naravno, riječ je o dugoročnoj prognozi, koja se još može mijenjati i koja je znatno manje pouzdana od prognoze za nekoliko dana unaprijed. Uostalom, prognoza ovogodišnjeg studenog hladnijeg od prosjeka bila je malo vjerojatna, pa se ipak ostvarila.

Stoga se preporučuje pratiti kratkoročne prognoze i posebice upozorenja na opasne vremenske pojave. Upozorenja će vrlo vjerojatno za neka hrvatska područja biti već u prvim danima nove godine, za koju nam se pak valja nadati da će biti manje ekstremna od prošle", pišu Mikec i Vakula.

