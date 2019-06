Smijenjena HDZ-ova predsjednica Vijeća, gradonačelnik sada ima većinu

Dvije godine nakon što je izabran za gradonačelnika Petrinje, u drugom mandatu, Darinko Dumbović (Reformisti) ima većinu u Gradskom vijeću. Naime, na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća smijenjena je dosadašnja HDZ-ova predsjednica Magdalena Komes, a na njeno mjesto došao HNS-ov vijećnik Nenad Radošević. Za te prijedloge glasalo je 12 vijećnika, a sedam ih je bilo protiv.

Epilog je to koji se dao naslutiti na sjednici prije tjedan dana kada je postalo jasno da su HDZ napustili svi koalicijski partneri koji su s njima na listi osvojili po jedan vijećnički mandat - HSP, HKS i HSP AS, a HDZ je napustio i HNS koji je do tada s njima formirao većinu. Vijećnici triju pravaških stranaka sada se vode kao nezavisni vijećnici.

Izvan nove većine ostali su tako samo vijećnici HDZ-a, dok se Most odlučio držati sa strane, a sve otkad je njihov potpredsjednik Vijeća u studenom lani zamrznuo vijećnički mandat i time prestao obavljati funkciju potpredsjednika Vijeća, nezadovoljan radom HDZ-ove većine.

„Njih trojica, vijećnici iz redova „pravaša“ naših dosadašnjih koalicijskih partnera, su, reći ću izravno, prešli u vladajuću garnituru jer od politike HDZ-a nisu imali nikakve koristi.“ – rekla je Magdalena Komes prilikom rasprave o njenoj smjeni aludirajući na pozicije u nadzornim odborima gradskih tvrtki koje su neki od njih nedavno dobili. I ostali HDZ-ovi vijećnici smatraju ovaj preokret rezultatom političke trgovine.

Prozvani vijećnici to demantiraju.

„To licemjerstvo članova HDZ-a ide do te mjere da proziva sada bivše članove HSP-a što se ovo dogodilo, a ne govori o samom početku formiranja većine u ovom Gradskom vijeću. Kako smo, dok smo surađivali i pripremali zajednički sjednice Gradskog vijeća, jedne odluke donosili uoči sjednice, a na samoj sjednici vi ste ih mijenjali i znamo zašto i ok. Nemam ništa protiv i ja sam šutio, ali sada više ne želim šutjeti.“ – rekao joj je Pejo Trgovčević.

Za potpredsjednike Vijeća je nova većina još proteklog tjedna izabrala HSS-ovu Ljubicu Sodić te Miljenka Bušića, bivšeg člana HSP AS a danas nezavisnog vijećnika.

VIDEO Premijer Plenković o aktualnim temama: