Matić o Šeksovoj izjavi: Meni je to zazvučalo kao ucjena

Predrag Fred Matić i Saša Đujić, saborski zastupnici SDP-a, danas su komentirali jučerašnju izjavu HDZ-ovog doajena Vladimira Šeksa da se "motaju priče da bi se predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović moglo prišiti nešto kompromitirajuće".

- To je stil rada HDZ-a. Stvari koje oni znaju čuvaju kao prijetnju, kao ucjenu. Meni je to zazvučalo kao ucjena. Iako, gledajte, gospođa predsjednica ima toliko gafova i skandala da ne znam još što bi joj se moglo izvući, ali naše tajne službe u zadnjih 30 godina upravo se bave takvim stvarima, ne nužno nacionalnom sigurnošću. Što sad reći na tu izjavu osim da možda mogu izaći neki, kako se to moderno kaže, eksplicitni snimci - rekao je Matić.

Na pitanje misli li da to postoji odgovorio je da to treba pitati Šeksa.

- HDZ tako funkcionira. Dok smo si dobri, sve je OK, a kad više nismo, onda se izvlači prljavo rublje - rekao je Matić.

Saša Đujić rekao je da se radi o unutarstranačkim razračunavanjima desnice u HDZ-u.

- Očito je on aludirao na neke njezine bivše suradnike, kao što je sam rekao, ali pošto sam to ne želi imenovati, otvara cijeli spektar likova koji bi to mogli raditi. Neki su preko granice. Uostalom, možda je mislio i na samog sebe budući da je i on njezin bivši suradnik. Sad nije. Doduše, i to je demantirao, ne bih išao toliko daleko, ali mislim da svi u Hrvatskoj znamo na koga je mislio. To je ona ekstremna desnica s kojom je predsjednica očito raščistila u želji za novim mandatom - rekao je Đujić.

Matić je također na pitanje novinara o njegovom mišljenju o bivšem premijeru i šefu SDP-a Zoranu Milanoviću, koji bi se trebao kandidirati za predsjednika RH, odgovorio kako su njegova iskustva s njim odlična.

