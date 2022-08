Služe li kazališta tome da proizvode dobre predstave ili da se njima bave političari?

Ovih mjeseci i tjedana traje lov na intendantske glave u Hrvatskoj. Nakon više ili manje očekivanih promjena u intendantskim foteljama Varaždina, Osijeka i Zagreba, sada se licitira i s intendantskim foteljama u Rijeci i Splitu. Točnije, kazališna vijeća traže razrješenje tamošnjih intendanata prije isteka njihovih mandata.



Ono što je u ovoj kadrovskoj priči zanimljivo jest to da je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek stala u obranu oba intendanta (doduše, više je strasti upotrijebila u obrani splitskog intendanta Srećka Šestana, dok je diplomatičnija bila po pitanju riječkog intendanta Marina Blaževića). No, još je zanimljivije da riječka lokalna esdepeovska politika i dalje podržava intendanta Blaževića, s čime se ne slažu ni oni članovi kazališnog vijeća koje je na to mjesto postavila baš ta riječka vlast.