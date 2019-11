SOVA okrivila Tonina za otkrivanje slovenskog varanja u arbitraži

Slovenska sigurnosno-obavještajna agencija (SOVA), kako javlja Slovenska televizija, prijavila je čelnika parlamentarne komisije za nadzor obavještajnih i sigurnosnih službi Mateja Tonina zbog objave tajnih podataka u izvještaju o arbitraži. Taj je izvještaj, nakon što je o njemu izvijestio i Večernji list, izazvao burne reakcije u Hrvatskoj i Sloveniji.

Dok vodeći političari u Hrvatskoj u izvještaju KNOVS-a vide još jedan dokaz da je slovenska strana varala u arbitraži, pozivajući Ljubljanu da se vrati bilateralnim pregovorima radi rješavanja graničnog spora, na slovenskoj se strani pojačava pritisak na Tonina, opozicijskog političara odgovornog za višemjesečnu istragu slovenskog arbitražnog fijaska.

“Prijateljski savjet”

SOVA Toninu zamjera što su u izvještaju KNOVS-a o arbitraži objavljeni tajni podaci što ih je KNOVS-u dobio od SOVA-e. Iz vladajuće koalicije odmah su krenule optužbe na Toninov račun. Tonin je čelnik opozicijske Nove Slovenije, a u KNOVS-u većinu ima opozicija. Članica Toninove komisije iz redova vladajućih Jerca Korče smatra kako je djelovanje KNOVS-a “ispod razine državotvornog djelovanja”. “Žalosna sam koliko malo državotvornosti imaju Slovenci, a posebno slovenska politika, kada neki privatni interesi izađu na vidjelo, želja za osobnim nastupanjem u medijima i unutarnjopolitičke ili čak unutarstranačke borbe, što je povezano s tim kojoj stranci oni pripadaju na europskoj razini”, rekla je Korče za Slovensku TV aludirajući na to što je Toninova stranka Nova Slovenija članica Europske pučke stranke.

Pojedini slovenski mediji objavu izvještaja prošli tjedan u Večernjem listu povezali su s Toninovim boravkom na kongresu EPP-a u Zagrebu, a u istom kontekstu spominju i lidera slovenske opozicije Janeza Janšu, koji je također član KNOVS-a i smatraju ga neformalnim Toninovim savjetnikom u ovom slučaju. Na pitanje je li Tonin još primjeren za vođenje parlamentarne komisije za nadzor obavještajnih službi, Korče odgovara da nije na njoj da sudi o tome. Ali je Toninu uputila “prijateljski savjet” da bi se možda mogao aktivirati u nekom drugom odboru, u kojem je moguća šira rasprava, jer u KNOVS-u komunikacija mora biti “oprezna”.

Korče zamjera Toninu objavu izvještaja koji je “Hrvatima pružio mogućnost da se podsmjehuju slovenskoj državi”, a Dejan Židan, čelnik vladajućih socijaldemokrata, upozorava da “korištenje sigurnosnih službi ili nadzora nad njima za političke ciljeve šteti interesima države kao cjeline”. I on poziva na “oprez i državotvornost”. Tonin je vijest o prijavi SOVE najprije komentirao na Twitteru, napisavši da je SOVA navodno optužila KNOVS, jer je svojim izvještajem KNOVS oslobodio SOVA-u krivnje.

– Bizarno! Izvještaj dokazuje da slovenska vlada i SOVA nisu varali pri arbitraži. Dokazuje da slovenska zavjera protiv Hrvata ne postoji. Izvještaj jača slovensku poziciju. Očito je riječ o novoj akciji Damira Črnčeca – poručuje Tonin sugerirajući da je prijava protiv njega djelo Damira Črnčeca, bivšeg čelnika SOVA-e u mandatu Janeza Janše, kojeg je Šarec imenovao za svog savjetnika za nacionalnu sigurnost i čelnika međuresorske skupine za implementaciju arbitražne odluke o granici. U razgovoru za Slovensku televiziju Tonin ocjenjuje kako je riječ o “specijalnom ratu protiv KNOVS-a”. Negira da su u javnom dijelu izvještaja navedeni tajni podaci, tvrdeći da izvještaj dokazuje da slovenska vlada i SOVA nisu planirali ni prikrivali komunikaciju slovenskog arbitra Jerneja Sekoleca i arbitražne agentice Simone Drenik, zbog koje je Hrvatska u ljeto 2015. napustila arbitražni postupak. Prema njegovu mišljenju, izvještaj KNOVS-a “jača samu arbitražu, što Hrvatska zna, zbog čega su nas i napali lažnom viješću, a žalosno je što kabinet premijera tu lažnu priču pokušava iskoristiti za obračun s KNOVS-om”.



Sova naj bi ovadila KNOVS, ker je njeno poročilo SOVO opralo krivde. Bizarno! Poročilo KNOVS dokazuje, da slovenska vlada in SOVA nista goljufali pri arbitraži. Dokaže, da slovenska zarota zoper Hrvate ne obstaja. Poročilo krepi slovensko pozicijo. Očitno nova akcija @DamirCrncec — Matej Tonin (@MatejTonin) 25. studenoga 2019.

Očekivani udar vladajućih

Udar na Tonina bio je očekivan, s obzirom na to da čelnici vladajuće koalicije već mjesecima upozoravaju Tonina da će istragom slovenske arbitražne epizode, u kojoj je KNOVS pokušavao utvrditi zašto je došlo do otkrića nezakonitog komuniciranja i lobiranja slovenskih arbitražnih aktera, naškoditi slovenskim arbitražnim interesima. Upravo u toj istrazi i njezinim otkrićima leži ključan problem ne samo za Tonina nego i za slovensku stranu, s obzirom na to da Tonin, SOVA i slovenska politika ne vide problem u tome što su slovenski arbitar i agentica varali, nego što su pri tom varanju uhvaćeni, a sada i u tome što je sve to objelodanjeno. Zaključak da je Slovenija uz pomoć svojih obavještajnih službi sudjelovala u prikrivanju nezakonitog komuniciranja nameće se iz sadržaja izvještaja KNOVS-a, budući da se u izvještaju detaljno opisuje kako su slovenska politika i obavještajni aparat bili upregnuti u arbitražu i prikrivanje tajnog komuniciranja, iako u tome nisu smjeli sudjelovati.

Tonin pokušava uvjeriti kako je sve to “lažna vijest”. U to nije uspio uvjeriti ni SOVA-u, koja ga je prijavila, a ni vladajuću slovensku politiku, koja Toninu očito ne kani oprostiti to što je razotkrio kako su slovenski obavještajci sudjelovali u prikrivanju arbitražnih prljavština. Slovenski predsjednik Borut Pahor predložio je premijeru da sazove sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi s “vrlo zabrinjavajućim zaoštrenim odnosima SOVA-e i KNOVS-a.