Slovenci progone četiri ribara. Zašto ne kažnjavaju Francuze?

Na turističkoj ploči u Savudriji netko je crnim flomasterom povukao “novu” liniju razgraničenja u obližnjem zaljevu. Crta više ne dijeli zaljev napola između Hrvatske i Slovenije, već prolazi uz rub hrvatskog kopna, onako kako su odlučili arbitri u Haagu u procesu koji Hrvatska smatra kontaminiranim i nevažećim. S jedne, veće strane zaljeva nepoznati je političko-turistički aktivist napisao Piranski zaljev, a s druge, manje – Savudrijska vala.

Ne da im se natezati

Provokacija na koju ne treba obraćati pažnju? Očistiti ili postaviti novu ploču i gotovo. Možda. No način djelovanja blizak je načinu kako djeluje Slovenija prema Hrvatskoj. Jer kako inače objasniti nelogičnosti u postupanju slovenske policije prema hrvatskim ribarima i svima ostalima koji prelaze “arbitražnu” granicu, te selektivno (ne)provođenje zakona na koji se pozivaju, osim da je namjera provokacija, izazivanje nesigurnosti i incidenata.

Jedna za drugom na adresu savudrijskog ribara Diega Makovca i njegove supruge dosad su iz Slovenije stigle 23 kazne od po 500 eura. Kazne su dosad, uz bračni par Makovac, dobila još samo dvojica ribara – Ezio Kocijančić i Giuliano Vižintin – iako ih je na spornom području ribarilo više desetaka. Makovci i Kocijančić su kažnjeni – službeno – za ilegalan ulazak u Sloveniju radi obavljanja ribolova. Vižintina je pak stigla kazna radi tegljenja ribarice koja je ostala u kvaru u spornom području, a koja je bila u ribolovu. Zanimljivo, vlasnik ribarice koja se pokvarila kaznu dobio – nije. Kaznu za ilegalni prelazak granice nisu dobili ni brojni novinari – hrvatski, francuski i njemački – koji su bili na ribaricama kad ih je zaustavila slovenska policija. Uzgajalište školjki jednog hrvatskog koncesionara potpuno je na “slovenskom” terenu. Sva ta nesistematičnost zbunjuje Makovca.

– Provode li oni te svoje zakone ili ne? – pita se Makovac. Ne odustaje od ribolova, iako su njegovi kolege prestali ići u sporno područje. – Nije točno da nema ribe – dodaje. – Ima lista, samo se sada ukopao na dno pa ga je manje, ali raditi i loviti se mora makar zarada bila i manja.

Povlačenjem sa tog teritorija – a Makovac je izračunao da bi Hrvatska izgubila oko 54 četvorna kilometra – taj se prostor prepušta drugima. Ali nakon prijetnji slovenske strane i unatoč obećanjima hrvatske strane da kazne proslijede policiji i ministarstvima, ne da se ribarima natezati sa slovenskom policijom. Ne da se ni slovenskim ribarima riskirati – u zadnje vrijeme ni jedna od četiri-pet koća i ne prilazi crti sredine, a kamoli da bi je prešla.

Premijer među argumentima

U ponedjeljak je Makovac, kao i ostala trojica ribara koje zastupa slovenski odvjetnik Miha Kozinc, dobio presliku žalbe na kazne upućene nadležnom sudu, onom u Piranu. Kao argument kojim se pobija optužbe, odvjetnik je naveo da su ribari radili uz pratnju hrvatske policije te je time potvrđeno da je riječ o hrvatskom teritoriju jer hrvatska policija nema što tražiti na stranom području. Usto, navedeno je i da je premijer Andrej Plenković bio na sastanku s ribarima ovoga ljeta te im poručio da slobodno rade do crte sredine i da je to granica sve dok ne dođe do novog dogovora između država.

Savudrijski su ribari i sami pokušali pružiti ruku svojim slovenskim kolegama – prije nekog vremena pozvali su ih službeno, preko ceha ribara, na druženje. Piran je poziv proslijedio Ministarstvu poljoprivrede u Ljubljani, odakle je došla odbijenica. Nekoliko dana kasnije počele su hrvatskim ribarima stizati kazne.