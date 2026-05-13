Objavljeni detalji

Više od 19 tisuća Hrvata u ponedjeljak dobiva novac: Na račun će im sjesti 160 eura

Nakon dva mjeseca prestao lovostaj za sitnu plavu ribu, Zagrepčani pohrlili u ribarnicu na Dolcu
Mateja Papić
13.05.2026.
u 12:07

Riječ je o socijalnoj naknadi namijenjenoj starijim osobama koje nemaju dovoljno prihoda ili nemaju pravo na mirovinu, uz strogo propisane uvjete.

Isplata nacionalne naknade za starije osobe kreće u ponedjeljak, 18. svibnja 2026. godine, a odnosi se na isplatu za travanj. Novac će biti uplaćen na račune korisnika otvorene u poslovnim bankama, a pravo na ovu naknadu ostvaruje ukupno 19.367 građana u Hrvatskoj. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, većinu korisnika čine žene (80,24 %), dok muškarci čine 19,76 %. Za ovu isplatu iz državnog proračuna osigurano je 3.095.535,70 eura.

Inače, od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura mjesečno. Riječ je o socijalnoj naknadi namijenjenoj starijim osobama koje nemaju dovoljno prihoda ili nemaju pravo na mirovinu, uz strogo propisane uvjete.

Pravo na naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani koji su navršili 65 godina života i koji imaju prebivalište u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 10 godina prije podnošenja zahtjeva. Uz taj osnovni uvjet, moraju biti ispunjeni i dodatni kriteriji: osoba ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom sustavu, a ukupni prihodi kućanstva po članu ne smiju prelaziti dvostruki iznos naknade, odnosno 320,44 eura mjesečno. Također, pravo ne mogu ostvariti osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade, koje imaju priznato pravo na smještaj prema propisima socijalne skrbi ili koje su sklopile ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, osim u slučaju kada je takav ugovor pravno osporen.

Pravo na naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su svi uvjeti ispunjeni. Ako osoba naknadno prestane biti korisnik mirovine ili zajamčene minimalne naknade, pravo može početi teći od prvog dana nakon prestanka tih statusa. Zahtjev za ostvarivanje prava može se podnijeti u područnim uredima HZMO-a, poslati poštom ili elektronički putem sustava e-Građani.

